Influenciadora Duda Alves morreu aos 22 anos - Reprodução/Instagram

Influenciadora Duda Alves morreu aos 22 anos Reprodução/Instagram

Publicado 15/09/2026 18:47 | Atualizado 15/09/2026 22:03

A influenciadora Maria Eduarda Alves dos Santos, conhecida como Duda Alves, faleceu aos 22 anos. A jovem, que acumulava mais de 745 mil seguidores em seu perfil no TikTok, teve a morte confirmada por amigos e familiares. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga as circunstâncias do óbito.

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O corpo da criadora de conteúdo foi velado na manhã desta terça-feira (15) na Paróquia São João Paulo II, em Brasília. Já o sepultamento ocorreu no início da tarde no Cemitério Campo da Esperança.

A última publicação feita pela Tiktoker aconteceu cinco dias antes do falecimento. Na ocasião, ela relatou aos seguidores os detalhes da recuperação após passar por uma cirurgia de redução de mamas e a colocação de próteses de silicone.

A cantora Maria Xabah, amiga próxima de Duda Alves, compartilhou um vídeo da despedida em suas redes sociais. No registro, o pai da influenciadora fez um discurso enquanto segurava balões nas cores rosa e brancos, que foram soltos por familiares.

"Além do amor dos pais, ela teve o amor dos amigos, e como isso é importante na nossa vida. Obrigado. Ela tinha um apelido que a gente se chamava e pouca gente sabe, mas hoje vou dizer. Vai em paz, Pecorrocha", afirmou.

A influenciadora Clarissa Pavie fez uma homenagem emocionante para Duda Alves. "O que mais me dói é saber que você nunca vai ler isso, mas me conforta saber que é de coração. Eu nunca perdi uma amiga antes, quem dirá uma das minhas melhores amigas. Alguns a conhecem como a menina que odeia tudo e todos. Bom, pra mim, é diferente. Pra quem nunca teve a oportunidade de conhecer Duda verdadeiramente, eu lamento! Ela não era apenas luz, era calmaria, autenticidade com uma pitada de humor ácido", escreveu.

"Que privilégio foi poder compartilhar alguns anos da minha vida ao seu lado, acompanhar suas fases, sua evolução e poder hoje acumular tantas memórias lindas que serão eternas, assim como você. Obrigada por mudar a minha vida e ter me dado a mão quando eu precisei de você. Eternamente sua baianinha. Te amo pra sempre", completou o texto.