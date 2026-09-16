Lula alegou que recursos teriam sido enviados aos EUA para sustentar Eduardo Bolsonaro - Reprodução / Desce a Letra Show/ Youtube

Lula alegou que recursos teriam sido enviados aos EUA para sustentar Eduardo BolsonaroReprodução / Desce a Letra Show/ Youtube

Publicado 16/09/2026 11:09 | Atualizado 16/09/2026 12:06





"O que ele tem de explicar é: cadê os 130 milhões que ele pegou do Vorcaro para o filme do seu pai?", afirmou Lula.



O presidente da República alegou que os recursos teriam sido enviados aos Estados Unidos para sustentar o irmão do senador e acusou a família de atuar contra os interesses do Brasil. "É quase uma quadrilha, não uma família", declarou Lula, durante participação no podcast "Desce a Letra".



Ao atribuir aos adversários responsabilidade pelo Banco Master, o presidente afirmou: "Eles criaram um banqueiro, e eu tornei o banqueiro prisioneiro."



Lula fez comparação semelhante ao abordar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Eles criaram a quadrilha do INSS e eu prendi a quadrilha", disse.



As declarações ocorreram após uma pergunta sobre tentativas de associar a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ao governo.



Na resposta, Lula também lembrou sua prisão e atribuiu à Corte os 580 dias em que permaneceu encarcerado. presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , voltou a atacar, nesta quarta-feira (16), a família Bolsonaro e a cobrar explicações de seu adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), sobre recursos de Daniel Vorcaro para o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado"O que ele tem de explicar é: cadê os 130 milhões que ele pegou do Vorcaro para o filme do seu pai?", afirmou Lula.O presidente da República alegou que os recursos teriam sido enviados aos Estados Unidos para sustentar o irmão do senador e acusou a família de atuar contra os interesses do Brasil. "É quase uma quadrilha, não uma família", declarou Lula, durante participação no podcast "Desce a Letra".Ao atribuir aos adversários responsabilidade pelo Banco Master, o presidente afirmou: "Eles criaram um banqueiro, e eu tornei o banqueiro prisioneiro."Lula fez comparação semelhante ao abordar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). "Eles criaram a quadrilha do INSS e eu prendi a quadrilha", disse.As declarações ocorreram após uma pergunta sobre tentativas de associar a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ao governo.Na resposta, Lula também lembrou sua prisão e atribuiu à Corte os 580 dias em que permaneceu encarcerado.

"Custo de vida caro"

Em entrevista ao mesmo podcast, Lula reconheceu que o custo de vida está caro em relação aos salários recebidos pela população, mas defendeu os resultados econômicos de seu governo. O petista citou indicadores de inflação, emprego e renda para argumentar que houve melhora em comparação com a gestão anterior.



"Eu sei que o custo de vida não está barato; eu sei que está caro", afirmou o presidente. "Ainda assim, o custo de vida está caro - mas comparado a quê? Comparado ao salário da pessoa que ganha hoje."



Lula afirmou que seu governo tem "a menor inflação acumulada em quatro anos" e destacou os reajustes do salário mínimo acima da inflação.



Segundo ele, o País também registra a maior massa salarial de sua história. O presidente citou uma taxa de desemprego de 5,3%, que classificou como o melhor resultado histórico do mercado de trabalho.



Ao tratar especificamente dos alimentos, Lula afirmou que a alta de preços em seu governo foi de 13% em quatro anos, ante 56% no período que atribuiu aos adversários.



"Nós pegamos um avião nas alturas", declarou o presidente da República, ao sustentar que sua gestão precisou de dois anos e meio para recuperar estruturas e políticas públicas.

"Escolas de tempo integral"

Lula afirmou que pretende universalizar a oferta de escolas de tempo integral até o ensino médio e ampliar para mil o número de institutos federais em um eventual quarto mandato.

"Educação agora vai ser escola de tempo integral até o ensino médio para todo mundo. Vamos universalizar escola de tempo integral", declarou. Lula disse que pretende continuar expandindo as universidades e criar cursos para preparar os estudantes "para as novas funções que o mercado está cobrando".



O presidente também destacou que pretende enviar estudantes à China, aos Estados Unidos e à Alemanha para buscar formação em inovação. Segundo ele, o investimento em educação deve permitir ao Brasil ampliar suas exportações para além de produtos como soja, minério de ferro, milho e carne.



Ao abordar a inteligência artificial, Lula defendeu a formação de profissionais e o desenvolvimento de tecnologia em português. Disse que pretende abrir cursos nas universidades e nos institutos federais e sustentou que a regulação da inteligência artificial deve ser discutida globalmente.



As promessas foram apresentadas após uma pergunta sobre as prioridades de um novo mandato. Lula afirmou que passou dois anos e meio reconstruindo estruturas e políticas públicas e disse que o País está preparado para avançar.

Ajuda ao Corinthians

Na entrevista ao podcast, Lula também disse que está tentando ajudar o Corinthians a resolver sua dívida com a Caixa Econômica Federal. O presidente afirma ter sugerido ao presidente do banco uma operação envolvendo o Parque São Jorge e um convênio com o setor imobiliário para quitar o débito.



O petista afirmou que o Corinthians tomou R$ 400 milhões para construir seu estádio, já pagou R$ 1 bilhão e ainda deve R$ 600 milhões. Lula atribuiu a situação aos juros.

Crise no STF

O presidente voltou a defender uma reforma do Poder Judiciário ao criticar a sessão da terça-feira, 15, do Supremo Tribunal Federal (STF) que discutiu a abertura de investigação sobre as relações do ministro Alexandre de Moraes com o empresário Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

"Vamos fazer uma reforma no Poder Judiciário. A partir de agora, eu acho que não tem como não discutir mais isso", declarou Lula "Não é uma coisa feita de forma precipitada, mas a gente precisa começar a pensar, fazer reforma nas instâncias do Poder Judiciário, porque tem muita queixa e a imagem não está boa", afirmou.



O presidente não detalhou quais mudanças pretende propor nem apresentou um cronograma.



Os ministros do STF reuniram-se em sessão plenária extraordinária na terça-feira para julgar o pedido do ministro André Mendonça de abrir uma investigação sobre as relações de Moraes com Vorcaro. Ao comentar o debate, Lula disse ter acompanhado parte da discussão pela televisão e criticou o que viu.



"Eu assisti uma parte dele, não é correto", afirmou o presidente da República. "Eu estou indignado porque a sociedade brasileira não merece isso."



Lula defendeu que a apuração das suspeitas seja acompanhada da punição dos responsáveis e de uma discussão sobre mudanças institucionais. "Eu estou confiante de que nós vamos encontrar uma saída, apurar, punir quem tiver que punir, e começar a discutir uma reforma no Poder Judiciário que tem que ser acompanhada de uma reforma na política também", disse.

Apuração e defesa de Moraes

Ao comentar a crise, Lula defendeu a preservação da imagem do Supremo e a investigação das suspeitas, com garantia do direito de defesa e da presunção de inocência. "A Suprema Corte não pode ter a sua vida manchada", afirmou.



"Ninguém está acima da lei", disse o presidente, acrescentando que isso vale para ele, para o presidente do STF, Edson Fachin, e para todos os ministros da Corte.



Ao mesmo tempo, criticou o que chamou de "denuncismo" e a exposição cotidiana da sociedade a acusações envolvendo autoridades e familiares.



Lula atribuiu a Fachin a responsabilidade de impedir que a crise prejudique as eleições. "O presidente Fachin tem a responsabilidade de não permitir que isso atrapalhe o processo eleitoral", declarou.



Apesar das críticas à sessão, o petista reiterou elogios à atuação de Moraes contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil. "Acho que o Alexandre de Moraes fez um trabalho extraordinário para garantir a democracia desse país, prendendo o Bolsonaro e os golpistas que foram com ele", afirmou.



Ao responder à pergunta sobre o risco de novas tentativas de golpe, Lula afirmou estar convencido de que "a extrema-direita continuará trabalhando nessa perspectiva", mas disse que o governo está atento para impedir uma ruptura e fortalecer a democracia.

Bets e jogos

O petista atribuiu o endividamento de parte da sociedade às bets e aos jogos. Lula reiterou que sua disposição pessoal é acabar com as plataformas, embora precise considerar a opinião da população.



Lula disse que o governo discute medidas sobre o tema e que já realizou três reuniões internas, além de um encontro com representantes da sociedade.



Apesar de manifestar sua posição pelo encerramento da atividade, Lula não detalhou uma proposta nem anunciou uma medida para acabar com as plataformas.

Discussão no Supremo

O tema também está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF). Em 6 de agosto, um pedido de vista do ministro Flávio Dino suspendeu o julgamento sobre a validade da proibição à exploração de jogos de azar prevista na Lei das Contravenções Penais. Os ministros decidiram aguardar a devolução do processo para concluir a análise em conjunto com duas ações que questionam a Lei das Bets.



A discussão tem impacto sobre a política de regulação do setor conduzida pelo governo. Em julho, o presidente do STF, Edson Fachin, recebeu o ministro da Fazenda, Dario Durigan, para tratar do combate às plataformas ilegais, do aperfeiçoamento das regras e dos processos em análise na Corte.