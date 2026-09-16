49 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 53.305,58 cada - Marcelo Camargo/Agência Brasil

49 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 53.305,58 cadaMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 16/09/2026 07:44





Os números sorteados foram 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60.



Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 49 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 53.305,58 cada. Já na faixa de quatro acertos, 3.632 apostas foram contempladas, com prêmio de R$ 1.185,42 para cada uma. Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.058 da Mega-Sena , realizado na noite desta terça-feira (15). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 102 milhões para o próximo sorteio.Os números sorteados foram 14 - 23 - 53 - 56 - 57 - 60.Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 49 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 53.305,58 cada. Já na faixa de quatro acertos, 3.632 apostas foram contempladas, com prêmio de R$ 1.185,42 para cada uma.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) desta quinta-feira (17), em qualquer lotérica credenciada pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo oficial da instituição.



A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. O apostador pode escolher os números manualmente ou optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema seleciona as dezenas de forma aleatória.



O próximo sorteio será realizado a partir das 21h de quinta-feira. Caso haja um único ganhador que acerte as seis dezenas, ele poderá levar sozinho o prêmio estimado em R$ 102 milhões. Se mais de uma aposta acertar todos os números, o valor será dividido entre os vencedores.



Quem for contemplado também precisa ficar atento ao prazo para retirar o prêmio. Os valores de apostas vencedoras ficam disponíveis para resgate pelo período de 90 dias após o sorteio.

Aposta simples de SC leva prêmio de R$ 57 milhões em agosto

Segund oa Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.

O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.

Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.