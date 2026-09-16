Flávio afirmou que as pessoas têm tentado parar sua candidaturaReprodução / X
"O ministro Alexandre de Moraes vai ser investigado pelos crimes que ele cometeu, em tese. A tropa de choque do Lula no Supremo apenas adiou o início disso, o fim da impunidade", declarou, durante comício em Fortaleza (CE), ao lado do deputado André Fernandes (PL-CE). Dino foi quem pediu mais tempo para analisar o caso.
"Há esperança no Brasil sem os ministros de Lula no Supremo. Foi o Flávio Dino, o ex-ministro da injustiça de Lula, que adiou e protegeu o Alexandre de Moraes", continuou.
Sem citar a investigação sobre o filme "Dark Horse", Flávio afirmou que as pessoas têm tentado parar sua candidatura e voltou a pedir apoio a seus candidatos ao Senado para a aprovação de impeachment de ministros do STF e de propostas como a redução da maioridade penal.
Flávio diz que Lula dividiu poder com Moraes
Pedido de vista
Os votos pelo julgamento conjunto foram proferidos pelos ministros Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Apesar de ter defendido o julgamento conjunto, Dino pediu para não computar sua posição no placar provisório por ter pedido vista.
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