No vídeo, o senador não fez qualquer menção ao caso Dark Horse - Reprodução / Redes sociais

No vídeo, o senador não fez qualquer menção ao caso Dark HorseReprodução / Redes sociais

Publicado 15/09/2026 11:48 | Atualizado 15/09/2026 11:51

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) publicou nesta terça-feira, 15, um vídeo em que associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A peça é divulgada no mesmo dia em que a Corte julga a abertura de inquérito contra o ministro.







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"O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E, no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum. Sem comando", disse Flávio, nas redes sociais.



No vídeo, o senador não fez qualquer menção ao caso Dark Horse, pelo qual é investigado desde julho pela Polícia Federal.



Segundo Flávio, o governo Lula "criou um desequilíbrio institucional, decidiu governar ao lado de uma parte do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a lei". "Não é à toa que isso tudo está acontecendo. É porque o atual governo, a gente não pode deixar de dizer, faz parte desse sistema que está apodrecido", disse.



O candidato tem usado a estratégia de ligar Lula a Moraes e tem dito, em seus discursos, que "quem vota em Lula vota em Moraes"



No vídeo, Flávio também voltou a prometer que, se eleito, não tentará a reeleição. "Não serei candidato à reeleição, porque assim só terei como compromisso consertar o País", afirmou.



Acenou ainda para a econômica e afirmou que, em sua eventual gestão, "os juros vão desabar e a dívida também". "O atual presidente dividiu o seu poder com Alexandre de Moraes. E, no fim, o Brasil ficou sem presidente nenhum. Sem comando", disse Flávio, nas redes sociais.No vídeo, o senador não fez qualquer menção ao caso Dark Horse, pelo qual é investigado desde julho pela Polícia Federal.Segundo Flávio, o governo Lula "criou um desequilíbrio institucional, decidiu governar ao lado de uma parte do Supremo Tribunal Federal, que descumpriu a lei". "Não é à toa que isso tudo está acontecendo. É porque o atual governo, a gente não pode deixar de dizer, faz parte desse sistema que está apodrecido", disse.O candidato tem usado a estratégia de ligar Lula a Moraes e tem dito, em seus discursos, que "quem vota em Lula vota em Moraes"No vídeo, Flávio também voltou a prometer que, se eleito, não tentará a reeleição. "Não serei candidato à reeleição, porque assim só terei como compromisso consertar o País", afirmou.Acenou ainda para a econômica e afirmou que, em sua eventual gestão, "os juros vão desabar e a dívida também".

Sessão STF

Nesta terça-feira (15), o STF realiza a sessão que vai analisar as conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. A transmissão acontece ao vivo pela TV Justiça e pela internet.

A Corte também adotou medidas de segurança durante o julgamento. As vagas no plenário serão destinadas a pessoas previamente inscritas pelo cerimonial do STF.

'Inconstitucional e ilegal', diz Moraes

Em manifestação enviada ao presidente da Corte, Edson Fachin, na madrugada desta terça-feira (15), Moraes classificou o relatório que contém supostas mensagens enviadas pelo ex-banqueiro a ele como "inconstitucional e ilegal".

Ao comentar os relatórios produzidos no âmbito das investigações sobre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ter cometido qualquer tipo de irregularidade.