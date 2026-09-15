Mendonça sustentou que medidas adotadas por ele fizeram parte da supervisão judicial da investigação - Carlos Moura / STF

Mendonça sustentou que medidas adotadas por ele fizeram parte da supervisão judicial da investigaçãoCarlos Moura / STF

Publicado 15/09/2026 10:41

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF) , negou irregularidades na condução da investigação do caso Master que levou à identificação de Alexandre de Moraes como interlocutor de mensagens de Daniel Vorcaro. Relator da apuração, Mendonça apresentou manifestação nesta terça-feira, 15, em resposta ao pedido de esclarecimentos feito pelo presidente da Corte, Edson Fachin.