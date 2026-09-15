Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 - Divulgação

Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Divulgação

Publicado 15/09/2026 08:56 | Atualizado 15/09/2026 09:34

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (15) um prêmio estimado em R$ 95 milhões. As seis dezenas do concurso 3.058 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.





As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. LEIA MAIS! Flávio diz que terça-feira será um dos dias mais importantes para o Brasil As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, realizado no domingo (13), foram sorteados os números 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53. Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e chega aos R$ 95 milhões estimados para o sorteio desta terça-feira.

Na ocasião, 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.872,72 cada. Outras 5.234 apostas acertaram quatro dezenas e ficaram com R$ 863,24 cada.



O sorteio acontece a partir das 21h e será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Caixa após a realização do concurso.

Aposta simples de SC leva prêmio de R$ 57 milhões

Segundoa Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.

O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.

Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.