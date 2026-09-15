Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6Divulgação

A
Alexia Gomes
A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (15) um prêmio estimado em R$ 95 milhões. As seis dezenas do concurso 3.058 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
LEIA MAIS! Zanin e Gilmar acessam dados do celular de Vorcaro
LEIA MAIS! Flávio diz que terça-feira será um dos dias mais importantes para o Brasil

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, por meio do site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No último concurso, realizado no domingo (13), foram sorteados os números 02 - 04 - 16 - 21 - 48 - 53. Nenhum apostador acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio principal acumulou e chega aos R$ 95 milhões estimados para o sorteio desta terça-feira.
Na ocasião, 86 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 31.872,72 cada. Outras 5.234 apostas acertaram quatro dezenas e ficaram com R$ 863,24 cada.

O sorteio acontece a partir das 21h e será realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. As dezenas sorteadas podem ser acompanhadas pelos canais oficiais da Caixa após a realização do concurso.

Aposta simples de SC leva prêmio de R$ 57 milhões

Um apostador de Blumenau, em Santa Catarina, acertou as seis dezenas do concurso 3.048 da Mega-Sena, realizado no início de agosto, e recebeu o prêmio acumuladode R$ 57.261.598,10.
Segundoa Caixa, na ocasião, 76 apostas fizeram cinco acertos e receberão R$ 34.212,24 cada. Outros 4.346 apostadores acertaram quatro dezenas e irão ganhar R$ 986,17 cada.
O concurso 3.048 é um exemplo de como o valor do prêmio pode crescer quando não há ganhadores do prêmio. A cada concurso sem acertadores das seis dezenas, o prêmio acumula para o sorteio seguinte, podendo alcançar valores milionários.
Além do prêmio principal, os concursos da Mega-Sena também distribuem valores entre os acertadores de cinco e quatro números. Dessa forma, mesmo quando o apostador não consegue fazer a sena, ainda existe a possibilidade de receber um prêmio caso tenha acertado uma quantidade menor de dezenas.