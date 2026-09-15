Lula aparece à frente nos outros quatro confrontos apresentados - Reprodução

Lula aparece à frente nos outros quatro confrontos apresentadosReprodução

Publicado 15/09/2026 10:05

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 43% das intenções de voto, ante 42% do senador Flávio Bolsonaro (PL), em uma simulação de segundo turno da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta terça-feira, 15. A diferença entre os dois passou de cinco pontos porcentuais em agosto para um ponto em setembro, configurando empate técnico.

Na comparação com a rodada anterior, Lula recuou três pontos, de 46% para 43%, enquanto Flávio oscilou um ponto para cima, de 41% para 42%. É a menor distância entre os dois na série apresentada pelo instituto, iniciada em maio. Naquele mês, o petista tinha 46%, ante 41% do adversário. A diferença foi de seis pontos em junho e de sete em julho, antes de diminuir nas duas rodadas seguintes.

Esse é o segundo levantamento fruto da parceria firmada entre a Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Lula também aparece numericamente à frente nos outros quatro confrontos apresentados, mas os intervalos indicados pela pesquisa apontam empate técnico com o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e com o escritor Augusto Cury (Avante). Contra Caiado, o presidente tem 43%, ante 39% do adversário. Em agosto, os porcentuais eram de 44% e 38%, respectivamente.

Na simulação contra Cury, Lula registra 41%, enquanto o adversário tem 39%. Já diante do ex-governador Romeu Zema (Novo), o petista marca 45%, ante 34%, mesmos índices da rodada anterior. No confronto com o influenciador Renan Santos (Missão), Lula tem 45%, contra 35%.

No duelo entre Lula e Flávio, os resultados por sexo mostram posições invertidas: entre as mulheres, o presidente tem 46%, ante 39% do senador; entre os homens, Flávio registra 46%, e Lula, 39%.

No recorte regional, Lula alcança 57% no Nordeste, contra 30% de Flávio. No Sul, o senador tem 56%, ante 31% do presidente. No Centro-Oeste, os índices são de 51% para Flávio e 31% para Lula. No Sudeste, o candidato do PL aparece com 44%, e o petista, com 40%. No Norte, Lula registra 44%, ante 41% do adversário.

Entre os católicos, Lula tem 47%, e Flávio, 39%. Entre os evangélicos, o senador marca 55%, ante 30% do presidente. No grupo com renda domiciliar de até dois salários mínimos, o petista registra 47%, contra 37% de Flávio. Entre os que recebem mais de cinco salários mínimos, o senador tem 47%, e Lula, 39%.

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 10 e 13 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03482/2026.