Segundo a Anvisa, produtos não foram notificados como suplementos alimentares até o prazoReprodução
Segundo a Anvisa, os produtos não foram notificados como suplementos alimentares até o prazo de adequação previsto nas regras de transição da regulamentação do setor, em 1.º de setembro de 2026.
Além disso, há insuficiência dos estudos apresentados para demonstrar que a bebida mantém as características durante todo o prazo de validade e o uso inadequado de "zero lactose".
Outra irregularidade apontada pelo órgão é que a bebida contém suco concentrado de repolho, sem demonstração de atendimento aos requisitos de segurança aplicáveis à categoria de suplementos alimentares.
A Anvisa ainda afirmou que houve uma recategorização inadequada dos produtos como alimentos à base de proteínas vegetais, embora as bebidas tenham, segundo o órgão, finalidade de suplementação de proteínas, vitaminas, minerais e fibras.
Anvisa
Em nota, a Anvisa informou que a decisão foi tomada depois que a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, identificou casos de convulsões associados à deficiência de vitamina B6 em pacientes em uso desse tipo de medicamento.
“A avaliação dessas evidências levou à adoção de ações preventivas para ampliar a segurança dos pacientes e fortalecer o monitoramento desse possível risco”, reforçou a Anvisa. “Até o momento, não foram identificados casos semelhantes notificados no Brasil.”
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