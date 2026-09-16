Segundo a Anvisa, produtos não foram notificados como suplementos alimentares até o prazo - Reprodução

Segundo a Anvisa, produtos não foram notificados como suplementos alimentares até o prazoReprodução

Publicado 16/09/2026 14:26 | Atualizado 16/09/2026 14:28





Segundo a Anvisa, os produtos não foram notificados como suplementos alimentares até o prazo de adequação previsto nas regras de transição da regulamentação do setor, em 1.º de setembro de 2026.



Além disso, há insuficiência dos estudos apresentados para demonstrar que a bebida mantém as características durante todo o prazo de validade e o uso inadequado de "zero lactose".



Outra irregularidade apontada pelo órgão é que a bebida contém suco concentrado de repolho, sem demonstração de atendimento aos requisitos de segurança aplicáveis à categoria de suplementos alimentares.



A Anvisa ainda afirmou que houve uma recategorização inadequada dos produtos como alimentos à base de proteínas vegetais, embora as bebidas tenham, segundo o órgão, finalidade de suplementação de proteínas, vitaminas, minerais e fibras. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira, 16, o recolhimento de todos os lotes das bebidas proteicas NotShake Protein, da NotCo Brasil, e proibiu a venda, fabricação, distribuição, propaganda. O Estadão entrou em contato com a NotCo Brasil e aguarda retorno.Segundo a Anvisa, os produtos não foram notificados como suplementos alimentares até o prazo de adequação previsto nas regras de transição da regulamentação do setor, em 1.º de setembro de 2026.Além disso, há insuficiência dos estudos apresentados para demonstrar que a bebida mantém as características durante todo o prazo de validade e o uso inadequado de "zero lactose".Outra irregularidade apontada pelo órgão é que a bebida contém suco concentrado de repolho, sem demonstração de atendimento aos requisitos de segurança aplicáveis à categoria de suplementos alimentares.A Anvisa ainda afirmou que houve uma recategorização inadequada dos produtos como alimentos à base de proteínas vegetais, embora as bebidas tenham, segundo o órgão, finalidade de suplementação de proteínas, vitaminas, minerais e fibras.

Anvisa

A Anvisa emitiu alerta sobre risco de deficiência de vitamina B6 em pacientes que utilizam medicamentos contendo carbidopa/levodopa, indicados para o tratamento da doença de Parkinson. A deficiência, segundo a agência, pode estar associada à ocorrência de convulsões.



Em nota, a Anvisa informou que a decisão foi tomada depois que a Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, identificou casos de convulsões associados à deficiência de vitamina B6 em pacientes em uso desse tipo de medicamento.



“A avaliação dessas evidências levou à adoção de ações preventivas para ampliar a segurança dos pacientes e fortalecer o monitoramento desse possível risco”, reforçou a Anvisa. “Até o momento, não foram identificados casos semelhantes notificados no Brasil.”

Como medida de segurança, a agência determinou ainda a atualização da bula do medicamento Carbidol, composto por carbidopa/levodopa, incluindo informações sobre o risco de deficiência de B6, e recomendou a avaliação dos níveis da vitamina antes do início do tratamento e de forma periódica durante o uso do remédio.