Registro foi enviado no dia 19 de junho de 2025 ao ex-banqueiro do Master Daniel Vorcaro, que está preso - Redes sociais

Registro foi enviado no dia 19 de junho de 2025 ao ex-banqueiro do Master Daniel Vorcaro, que está presoRedes sociais

Publicado 19/09/2026 10:11

O advogado Ciro Soares encaminhou ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro , uma foto em que eles aparecem junto com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em degustação de charutos em Londres.

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