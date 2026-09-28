Flávio Bolsonaro disse que PT contou com ajuda 'de gente de dentro da CNBB' para espalhar notícia falsa - Reprodução / GloboNews

Flávio Bolsonaro disse que PT contou com ajuda 'de gente de dentro da CNBB' para espalhar notícia falsaReprodução / GloboNews

Publicado 28/09/2026 10:19

"Diante de informações e manifestações que circulam nas redes sociais envolvendo o nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), esclarecemos: A CNBB não produziu, autorizou ou participou da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral", escreveu nas redes sociais.



A Conferência afirmou que "repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar".



"A CNBB não integra qualquer estrutura político-partidária, de partido ou candidatura. Suas manifestações sobre as eleições decorrem de sua missão pastoral e de princípios públicos expressos em seus documentos, orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência", esclareceu.



Por fim, a entidade reforçou que "atribuir à CNBB participação em estruturas de produção ou disseminação de desinformação, sem fatos e provas que sustentem tal afirmação, atinge injustamente a instituição e não contribui para a serenidade e a responsabilidade que devem caracterizar o processo eleitoral. A mentira não se combate com outra mentira".

Na madrugada desta segunda-feira (28), por volta da meia-noite, o bispo da Diocese de Livramento de Nossa Senhora, na Bahia, Dom Vicente Ferreira, também comentou o caso nas redes sociais.

"O pai disse que a CNBB é a parte podre da Igreja Católica. Inclusive, vigiou bispos. Agora, o filho declara que ajudamos a divulgar Fake News. Valei-nos, Mãe Aparecida! Nossa rainha e padroeira. Que ninguém roube de nós a vontade de lutar sempre pela justiça e paz. Rogai por nós!", escreveu.

A matéria não conseguiu contato com a assessoria do PT. O espaço segue aberto.

Entenda

Neste domingo (27), Flávio Bolsonaro disse, durante entrevista em Goiânia, que o PT contou com ajuda "de gente de dentro da CNBB" para espalhar a notícia falsa de que ele pretende retirar Nossa Senhora Aparecida do posto de padroeira do Brasil.

"A maior fake news da campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida. Algo que nunca, não existia esse movimento para tirar ela de ser padroeira do Brasil. Jamais existiu, não tem projeto, não tem nada. E o PT, eu sei hoje, já estava há alguns dias tentando levantar essa fake news. Conseguiu com a ajuda de gente dentro da CNBB. Infelizmente, essa é a realidade", afirmou o senador.

O candidato do PL criticou a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reativou postagens sobre o caso derrubadas pelo ministro André Mendonça, também do STF, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



"Isso que aconteceu hoje, com mais esse canetaço do Flávio Dino, é uma defesa que ele faz da liga da mentira do PT. O PT hoje tem uma liga da mentira. Uma grande teia de perfis falsos, de interfaces pagos com dinheiro público. Uma orquestração para divulgação de fake news", disse ele.