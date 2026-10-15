Lula afirmou que quem trabalha 'para construir o Brasil' merece 'tempo para viver' - Reprodução / X

Lula afirmou que quem trabalha 'para construir o Brasil' merece 'tempo para viver'Reprodução / X

Publicado 15/10/2026 08:24





Lula afirmou que o projeto é "mais do que uma mudança na jornada" e que permitirá aos brasileiros "ter mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida".



"Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras", concluiu o presidente da República.



O fim da escala 6x1 foi aprovado em votação no Senado, em primeiro e segundo turnos, com apoio de 75 senadores. A PEC é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Lula.



Pelo texto, a jornada será reduzida de 44 para 40 horas semanais, com limite de oito horas diárias. Ficam assegurados dois dias de repouso semanal remunerado, um dos quais preferencialmente aos domingos. Não poderá haver redução salarial. O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comemorou nas redes sociais a aprovação, na noite desta quarta-feira (14), da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1 . "É oficial", escreveu ele, em publicação no X. "Hoje é dia de comemorar uma conquista histórica de milhões de trabalhadores e trabalhadoras."Lula afirmou que o projeto é "mais do que uma mudança na jornada" e que permitirá aos brasileiros "ter mais tempo para viver, descansar, estar com a família, acompanhar os filhos crescerem, cuidar de si e aproveitar a vida"."Quem trabalha tanto para construir o Brasil também merece tempo para viver. É uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras", concluiu o presidente da República.O fim da escala 6x1 foi aprovado em votação no Senado, em primeiro e segundo turnos, com apoio de 75 senadores. A PEC é uma das principais bandeiras eleitorais do presidente Lula.Pelo texto, a jornada será reduzida de 44 para 40 horas semanais, com limite de oito horas diárias. Ficam assegurados dois dias de repouso semanal remunerado, um dos quais preferencialmente aos domingos. Não poderá haver redução salarial.

Flávio mudou de posição e votou a favor

O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, votou a favor da PEC do fim da escala 6x1. Ele não participou da sessão presencial e votou a distância pelo aplicativo do Senado.



A 12 dias do segundo turno e sob o temor de impacto nas urnas, Flávio mudou sua posição e anunciou nesta terça-feira (13) que votaria a favor da PEC. Antes de recuar, o presidenciável se manifestava contra o texto, chamando-o de oportunista dada a proximidade com o período eleitoral.



"Estou rodando o Brasil, e a maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1. Então, vou votar a favor do fim da 6x1. Mas defendemos algo ainda melhor. Queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua escala de trabalho", disse.



Puxados por Flávio, integrantes da oposição também sinalizaram que votariam a favor do fim da 6x1. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL), disse que o partido tentará pautar em 2027 uma outra PEC, a que determina um modelo de pagamento por hora trabalhada.