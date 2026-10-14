Vorcaro convidou diretor da Globo para festa privada sem celularReprodução WhatsApp
“Fechei um lugar”, disse o banqueiro. “Sem celular”, acrescentou. Na sequência, completou: “E sem risco”. Vorcaro definiu o encontro como uma oportunidade de participar da “verdadeira festa”.
Kachar demonstrou interesse na proposta. “É nessa que eu vou!”, respondeu o executivo, que perguntou se também poderia participar. “Óbvio”, confirmou Vorcaro, antes de acrescentar: “Convidado de honra”.
As mensagens não esclarecem o que aconteceu na festa nem o significado exato da expressão “sem risco”.
Naquela noite, Kachar tentou chegar ao local combinado. Às 22h54, avisou que estava “sequestrado”. Depois, perguntou o que deveria dizer na recepção. Vorcaro orientou que informasse seu nome e cobrou sua chegada.
Às 23h17, o banqueiro voltou a perguntar onde o convidado estava. Kachar justificou a demora dizendo que estava ao lado de Birman. Vorcaro insistiu e, às 23h48, ironizou: “No show de novo”.
O executivo respondeu que estava a caminho e reclamou do trânsito. “Essa cidade eh um caos!”, escreveu às 23h50. Já na madrugada de 16 de maio, à 0h04, informou que estava barrado. Um minuto depois, avisou: “Entrei”.
Na tarde seguinte, Kachar agradeceu pelo convite e brincou sobre o cansaço após a noite. “Boa tarde, meu querido. Obg pelo convite ontem. Será q alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou rs?”, escreveu.
Vorcaro respondeu que o executivo havia ficado pouco tempo. Kachar discordou e explicou que foi embora às 2h45 porque precisava acordar às 7h. Depois, perguntou se o banqueiro também havia conseguido descansar.
“Cheguei 4” e “Acordei 7”, respondeu Vorcaro. Kachar reagiu: “Ídolo”. Em seguida, brincou que, se fizesse o mesmo, sairia “de ambulância do quarto”.
O controlador do Master afirmou que a rotina havia sido ainda mais intensa: “Só que fiz isso 3 dias seguidos”. Depois, acrescentou: “Ainda com a Fabiola me esperando no hotel”. Kachar perguntou se ela havia viajado e voltou a elogiar a disposição do banqueiro.
Em outro trecho, a conversa faz referência a Ronaldo e a uma noite anterior. Kachar escreveu: “Ronaldo mais louco q o Batman ontem rs”.
Vorcaro participou de evento do Grupo Globo
Em maio de 2024, Vorcaro também participou do Summit Valor Econômico Brazil-USA, realizado no Hotel Plaza, em Nova York. O evento, organizado pelo Valor Econômico, celebrava os 25 anos do jornal e reunia empresários, autoridades e representantes do mercado financeiro brasileiro e norte-americano. O Banco Master era o principal patrocinador, e Vorcaro participou como palestrante.
Na ocasião, o banqueiro apresentou o Master a participantes do encontro e divulgou o produto CredCesta. Entre os convidados estavam James Bullard, ex-presidente do Federal Reserve de Saint Louis, e Kevin Warsh, ex-integrante do Conselho de Governadores do Fed, além de estrategistas políticos e governadores brasileiros.
Kachar apresentou Vorcaro durante o evento. Ao falar sobre o encontro, o executivo da Globo classificou o fórum como “histórico” e destacou a expectativa de repercussão nos veículos do grupo.
“Estamos muito entusiasmados com esse quórum e teremos repercussão ampla em todos os veículos do grupo Globo”, afirmou, segundo o relato publicado pelo Diário do Centro do Mundo.
Durante o discurso, Vorcaro agradeceu ao Valor Econômico e elogiou o trabalho da publicação. Também cumprimentou Kachar e integrantes da equipe do grupo de comunicação.
“Cumprimento o Fred e toda a equipe que admiro bastante: Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais. Essa semana se enriquece com a presença do Valor nas discussões”, declarou.
Lauro Jardim, citado pelo banqueiro, é colunista do jornal O Globo e coordenou um painel sobre atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável. Maria Fernanda Delmas, também mencionada, é diretora de redação do jornal.
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