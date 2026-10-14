Vorcaro convidou diretor da Globo para festa privada sem celular - Reprodução WhatsApp

Vorcaro convidou diretor da Globo para festa privada sem celularReprodução WhatsApp

Publicado 14/10/2026 19:56 | Atualizado 14/10/2026 21:32

Mensagens de WhatsApp trocadas em maio de 2024 entre Daniel Vorcaro , controlador do Banco Master, e Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio, mostram a proximidade entre os dois. Os diálogos incluem o convite para uma festa privada com restrições ao uso de celulares, referências a encontros durante a madrugada e relatos de noites seguidas com poucas horas de descanso. As conversas foram divulgadas pelo Diário do Centro do Mundo (DCM).

Em 15 de maio de 2024, Vorcaro explicou por que não participaria de um evento ligado à revista Forbes. “Lá não dá nem pra olhar pro lado”, escreveu. Em seguida, contou que havia reservado outro espaço para uma festa com regras de discrição.



“Fechei um lugar”, disse o banqueiro. “Sem celular”, acrescentou. Na sequência, completou: “E sem risco”. Vorcaro definiu o encontro como uma oportunidade de participar da “verdadeira festa”.



Kachar demonstrou interesse na proposta. “É nessa que eu vou!”, respondeu o executivo, que perguntou se também poderia participar. “Óbvio”, confirmou Vorcaro, antes de acrescentar: “Convidado de honra”.



As mensagens não esclarecem o que aconteceu na festa nem o significado exato da expressão “sem risco”.



Naquela noite, Kachar tentou chegar ao local combinado. Às 22h54, avisou que estava “sequestrado”. Depois, perguntou o que deveria dizer na recepção. Vorcaro orientou que informasse seu nome e cobrou sua chegada.



Às 23h17, o banqueiro voltou a perguntar onde o convidado estava. Kachar justificou a demora dizendo que estava ao lado de Birman. Vorcaro insistiu e, às 23h48, ironizou: “No show de novo”.



O executivo respondeu que estava a caminho e reclamou do trânsito. “Essa cidade eh um caos!”, escreveu às 23h50. Já na madrugada de 16 de maio, à 0h04, informou que estava barrado. Um minuto depois, avisou: “Entrei”.



Na tarde seguinte, Kachar agradeceu pelo convite e brincou sobre o cansaço após a noite. “Boa tarde, meu querido. Obg pelo convite ontem. Será q alguém anotou a placa do caminhão que me atropelou rs?”, escreveu.



Vorcaro respondeu que o executivo havia ficado pouco tempo. Kachar discordou e explicou que foi embora às 2h45 porque precisava acordar às 7h. Depois, perguntou se o banqueiro também havia conseguido descansar.



“Cheguei 4” e “Acordei 7”, respondeu Vorcaro. Kachar reagiu: “Ídolo”. Em seguida, brincou que, se fizesse o mesmo, sairia “de ambulância do quarto”.



O controlador do Master afirmou que a rotina havia sido ainda mais intensa: “Só que fiz isso 3 dias seguidos”. Depois, acrescentou: “Ainda com a Fabiola me esperando no hotel”. Kachar perguntou se ela havia viajado e voltou a elogiar a disposição do banqueiro.



Em outro trecho, a conversa faz referência a Ronaldo e a uma noite anterior. Kachar escreveu: “Ronaldo mais louco q o Batman ontem rs”.



Vorcaro participou de evento do Grupo Globo



Em maio de 2024, Vorcaro também participou do Summit Valor Econômico Brazil-USA, realizado no Hotel Plaza, em Nova York. O evento, organizado pelo Valor Econômico, celebrava os 25 anos do jornal e reunia empresários, autoridades e representantes do mercado financeiro brasileiro e norte-americano. O Banco Master era o principal patrocinador, e Vorcaro participou como palestrante.



Na ocasião, o banqueiro apresentou o Master a participantes do encontro e divulgou o produto CredCesta. Entre os convidados estavam James Bullard, ex-presidente do Federal Reserve de Saint Louis, e Kevin Warsh, ex-integrante do Conselho de Governadores do Fed, além de estrategistas políticos e governadores brasileiros.



Kachar apresentou Vorcaro durante o evento. Ao falar sobre o encontro, o executivo da Globo classificou o fórum como “histórico” e destacou a expectativa de repercussão nos veículos do grupo.



“Estamos muito entusiasmados com esse quórum e teremos repercussão ampla em todos os veículos do grupo Globo”, afirmou, segundo o relato publicado pelo Diário do Centro do Mundo.



Durante o discurso, Vorcaro agradeceu ao Valor Econômico e elogiou o trabalho da publicação. Também cumprimentou Kachar e integrantes da equipe do grupo de comunicação.



“Cumprimento o Fred e toda a equipe que admiro bastante: Lauro, Maria Fernanda, Álvaro, Malu e todos os demais. Essa semana se enriquece com a presença do Valor nas discussões”, declarou.



Lauro Jardim, citado pelo banqueiro, é colunista do jornal O Globo e coordenou um painel sobre atração de investimentos para o desenvolvimento sustentável. Maria Fernanda Delmas, também mencionada, é diretora de redação do jornal.

A reportagem procurou a assessoria de Daniel Vorcaro e de Frederic Kachar, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.