Roberto Cabrini seria o preferido de Daniel Vorcaro para uma entrevista na televisãoReprodução Instagram/Omar Paixão

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Andrei Lara
Daniel Vorcaro parece disposto a trocar o silêncio da prisão pelo horário nobre! O ex-banqueiro tenta conseguir uma entrevista para falar sobre o escândalo do Banco Master. Globo e Record estão entre as emissoras procuradas, mas Vorcaro teria preferência por Roberto Cabrini, do Domingo Espetacular, por contar com mais tempo para apresentar sua versão. A conversa, porém, depende de autorização da Justiça. Com tanta gente importante mencionada nas investigações, uma entrevista dessas promete despertar muita curiosidade. Resta saber se Vorcaro pretende apenas contar sua história ou abrir novos capítulos dessa novela. E olha que o elenco já é grande!