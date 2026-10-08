Marjorie Estiano declarou apoio a Lula após a repercussão da planilha com os supostos votos dos famosos - Andy Santana / Brazil News

Marjorie Estiano declarou apoio a Lula após a repercussão da planilha com os supostos votos dos famososAndy Santana / Brazil News

Publicado 08/10/2026 08:30

Aquela história de que voto é secreto parece ter sido revogada no mundo dos famosos. Depois que uma planilha começou a circular apontando as supostas preferências políticas de celebridades, teve gente que resolveu não deixar mais ninguém falar por ela e abriu o jogo nas próprias redes sociais.

Marjorie Estiano , Marina Sena e Maya Massafera declararam apoio a Lula. MC Hariel também se posicionou e avisou que não votará em Flávio Bolsonaro nem em qualquer integrante da família Bolsonaro.

Do outro lado, Daniel Alves declarou apoio a Flávio Bolsonaro e caprichou na justificativa. O ex-jogador contou que, durante uma oração, teria ouvido o Espírito Santo “soprar” o nome de Bolsonaro e seu número. A campanha eleitoral, pelo visto, ganhou até reforço celestial.

Carlinhos Maia preferiu deixar o suspense para os próximos capítulos. Lembrou que sua família foi beneficiada por políticas dos governos Lula quando vivia em situação de pobreza, mas disse que, hoje, como empresário, também passou a compreender algumas pautas defendidas pela direita. Resultado: afirmou estar dividido entre os dois candidatos.

No fim das contas, a planilha virou uma espécie de chamada escolar da eleição: uns levantaram a mão para confirmar presença, outros correram para corrigir o nome na lista e teve quem continuasse em cima do muro. Só falta alguém gritar: presente!