Marjorie Estiano declarou apoio a Lula após a repercussão da planilha com os supostos votos dos famososAndy Santana / Brazil News
Vazou! Planilha com votos de famosos sacode as redes
Vazamento provoca manifestações públicas e celebridades revelam suas posições na disputa presidencial
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Liniker coleciona críticas por arrogância e reclama de perseguição
Cantora volta a ser acusada de arrogância, rebate críticas e diz que está sendo perseguida
Tutuca ganha eleição e, no dia seguinte, vira pai pela quarta vez
Deputado garantiu o quinto mandato na Alerj e, horas depois, comemorou a chegada de Clara
Wesley Safadão, João Gomes e outros famosos não foram votar
A Coluna Andrei Lara apurou onde estavam artistas que passaram o domingo de votação longe das urnas
Em tempos tão ásperos, Ricardo Couto ainda escolhe a elegância
Governador interino cumprimentou os dois candidatos e ofereceu apoio à transição, à espera da definição da Justiça Eleitoral
Traição ou dinheiro? Término de Arthur Aguiar vira prato cheio
Separação de Jheny Santucci faz circular especulações sobre infidelidade e problemas financeiros do ator
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