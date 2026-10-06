Fábio Mitidieri, governador reeleito de Sergipe, faz parte do grupo de WhatsApp de Fred Pontes Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Enquanto uns brindavam, outros vendiam lenços. No grupo de WhatsApp do fotógrafo Fred Pontes, o domingo (4) foi de muitos parabéns. Baiano, radicado há 27 anos no Rio de Janeiro e amigo querido desta coluna, Fred mantém um grupo com mais de mil integrantes, entre artistas, políticos, empresários, amigos e jornalistas, onde relacionamento é a palavra de ordem.
E o resultado das urnas mostrou que a turma é forte. Pelo Rio de Janeiro, foram eleitos para deputado federal Áureo Ribeiro, Marcelo Queiroz, Daniel Soranz e Dr. Luizinho. Na Assembleia Legislativa do Rio, estão entre os eleitos Gustavo Tutuca, André Ceciliano, Bruno Dauaire, Coronel Marcelo Menezes, Alexandre Isquierdo e Jair Bittencourt.
Na Bahia, a turma começa pelo alto escalão: o governador reeleito Jerônimo Rodrigues e o vice-governador Geraldo Júnior também fazem parte do grupo. A lista segue com Bacelar e Roberta Roma, eleitos deputados federais. Para deputado estadual, aparecem Niltinho, Rosemberg Pinto, Andrea Castro, Sandro Régis, Luciano Pinheiro, Tiago Correia e Júlio Pinheiro.
O grupo ainda tem Fábio Mitidieri, reeleito governador de Sergipe, e Regina Nunes, eleita deputada estadual por São Paulo.
Depois dessa enxurrada de eleitos, Fred que se prepare: vai ter político disputando vaga até no grupo de WhatsApp. Afinal, depois de domingo, espalhou-se a fama de que entrar ali dá sorte nas urnas. Só não vale pedir o link no ano da eleição!