Luís Felipe Marotti assume a direção geral e o cargo de CEO do Roxy Dinner ShowDivulgação
Luís Felipe Marotti assume direção geral do Roxy Dinner Show
Executivo que chegou antes da inauguração assume o comando da casa, que se aproxima de 500 apresentações e soma cerca de 140 mil espectadores
Luís Felipe Marotti assume direção geral do Roxy Dinner Show
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