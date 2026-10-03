Luís Felipe Marotti assume a direção geral e o cargo de CEO do Roxy Dinner Show - Divulgação

Luís Felipe Marotti assume a direção geral e o cargo de CEO do Roxy Dinner ShowDivulgação

Publicado 03/10/2026 11:00

Tem novo comandante no Roxy Dinner Show . Luís Felipe Marotti acaba de assumir a direção geral da casa, quase dois anos depois de chegar ao empreendimento ainda antes de as cortinas se abrirem. Ele desembarcou por lá em fevereiro de 2024, como diretor de Operações, oito meses antes da inauguração oficial.

E pegou o Roxy literalmente nos bastidores. Desde então, participou da estruturação financeira, comercial e administrativa de uma operação que mistura gastronomia, turismo, hospitalidade e espetáculo. Agora, sobe mais um degrau e passa a comandar o negócio como diretor geral e CEO.

Currículo para isso ele tem. Formado em Turismo, Marotti acumula quase duas décadas no setor, com passagens pela Accor e Hilton. No Roxy, ajudou a transformar o antigo cinema de Copacabana em um endereço que já recebeu reconhecimento da revista TIME e o Travelers’ Choice 2026 do TripAdvisor.

Os números também entraram em cena: perto de completar dois anos, o Roxy caminha para 500 apresentações e já recebeu cerca de 140 mil espectadores. Além do dinner show Aquele Abraço, a casa testou matinê, recebeu Fala Sério, Mãe e agora também aposta em almoço musical aos fins de semana.

Marotti ajudou a levantar a cortina. Agora ganhou a chave da casa. E, no Roxy, pelo visto, quem conhece bem os bastidores acaba chegando ao palco principal.