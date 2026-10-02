Rico Melquiades diz que pode trocar o Brasil pelo Paraguai dependendo do resultado das eleiçõesReprodução Instagram
Rico Melquiades já ameaça mudar para o Paraguai se Lula ganhar
Influenciador diz que pode trocar definitivamente o Brasil pelo Paraguai dependendo do resultado das eleições deste domingo
Rico Melquiades já ameaça mudar para o Paraguai se Lula ganhar
Influenciador diz que pode trocar definitivamente o Brasil pelo Paraguai dependendo do resultado das eleições deste domingo
Giovanna Lancellotti e Gabriel David presenteiam Papa Leão com vinho
Casal recebeu bênção do Papa Leão XIV no Vaticano, e a atriz aproveitou o encontro para presenteá-lo com um vinho de sua marca
Vídeo íntimo fake de Juliano Floss e Jonas Sulzbach choca pelo realismo
Vídeo íntimo falso feito com inteligência artificial impressiona pelo realismo, revolta Juliano e pode acabar na Justiça
Taís Araújo, Anitta, Bella Campos e Liniker brilham na Semana de Paris
Quarteto brasileiro participa do Le Défilé da L’Oréal Paris e coloca o Brasil em evidência durante a badalada Semana de Moda francesa
Arthur Aguiar reclama da imprensa por expor suas dívidas
Ator desabafa nas redes após notícias sobre problemas financeiros e questiona os limites da exposição de sua vida pela imprensa
Mari Menezes defende as bets e acaba internada com ansiedade
Influenciadora defende casas de apostas e, pouco depois, revela que precisou ser internada após sofrer uma forte crise de ansiedade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.