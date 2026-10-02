Rico Melquiades diz que pode trocar o Brasil pelo Paraguai dependendo do resultado das eleições - Reprodução Instagram

Rico Melquiades diz que pode trocar o Brasil pelo Paraguai dependendo do resultado das eleiçõesReprodução Instagram

Publicado 02/10/2026 10:00

Rico Melquiades já está preparando mais uma rota de fuga do Brasil. O influenciador chegou ontem a Maceió, onde vai votar no domingo (4), e avisou aos seguidores que, dependendo do resultado das eleições, pode se mudar ‘de uma vez por todas’ para o Paraguai.

‘Bora ver como é que vai ser esse resultado’, disse Rico, que nas últimas semanas deixou bem clara sua oposição a Lula.

E quem acompanha o rapaz sabe que essa novela migratória está ficando melhor que programa de milhas. Na semana passada, Rico anunciou que iria morar em Portugal depois das mudanças envolvendo as bets. Pouco depois, voltou atrás e disse que não sairia do Brasil. Agora, o novo endereço pode ser no Paraguai.

Ou seja: a eleição acontece domingo. Mas o passaporte de Rico já está em segundo turno.