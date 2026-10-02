Giovanna Lancellotti e Gabriel David durante o encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano - Reprodução Instagram

Giovanna Lancellotti e Gabriel David durante o encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano Reprodução Instagram

Publicado 02/10/2026 08:30

Giovanna Lancellotti divulgou ontem, 1º de outubro, as fotos de um encontro pra lá de especial com o Papa Leão XIV, no Vaticano. A atriz estava acompanhada do marido, Gabriel David, e contou que o casal recebeu uma bênção do pontífice.

Giovanna descreveu a experiência como um momento de ‘profunda emoção e fé’ e aproveitou a ocasião para entregar ao Papa uma garrafa de vinho de sua própria marca.

Nas imagens, ela aparece sorridente durante o encontro e também no momento da entrega do presente. Tudo muito solene, emocionante e espiritual. Mas Giovanna mostrou que consegue conciliar as coisas: recebeu a bênção e, discretamente, o vinho também ganhou seu momento de glória.

Nada demais. Afinal, fé é fé. Negócios à parte.