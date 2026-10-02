Giovanna Lancellotti e Gabriel David durante o encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Giovanna Lancellotti divulgou ontem, 1º de outubro, as fotos de um encontro pra lá de especial com o Papa Leão XIV, no Vaticano. A atriz estava acompanhada do marido, Gabriel David, e contou que o casal recebeu uma bênção do pontífice.
Giovanna descreveu a experiência como um momento de ‘profunda emoção e fé’ e aproveitou a ocasião para entregar ao Papa uma garrafa de vinho de sua própria marca.
Nas imagens, ela aparece sorridente durante o encontro e também no momento da entrega do presente. Tudo muito solene, emocionante e espiritual. Mas Giovanna mostrou que consegue conciliar as coisas: recebeu a bênção e, discretamente, o vinho também ganhou seu momento de glória.
Nada demais. Afinal, fé é fé. Negócios à parte.
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Giovanna Lancellotti e Gabriel David durante o encontro com o Papa Leão XIV no Vaticano
Giovanna Lancellotti presenteia o Papa Leão XIV com um vinho de sua própria marca