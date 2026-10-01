Arthur Aguiar não gostou de ver suas dívidas virarem notícia e reclamou da imprensaReprodução Instagram
Arthur Aguiar reclama da imprensa por expor suas dívidas
Ator desabafa nas redes após notícias sobre problemas financeiros e questiona os limites da exposição de sua vida pela imprensa
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Mari Menezes defende as bets e acaba internada com ansiedade
Influenciadora defende casas de apostas e, pouco depois, revela que precisou ser internada após sofrer uma forte crise de ansiedade
Presa e sem Tinder, Flordelis descola marido bonitão
Allan Soares rebate familiares sobre a saúde da ex-deputada, mas é o marido jovem e bonitão que acaba roubando todas as atenções
Rico troca Portugal pelo Paraguai e vai encontrar Perla
Depois de anunciar Portugal e revelar que era trollagem, influenciador troca a Europa pelo Paraguai e vai encontrar a cantora Perla
Torcedores culpam Virginia por má fase de Vini Jr.
Internautas atribuem ao namoro com a influenciadora a queda de rendimento do jogador, mas a responsabilidade dentro de campo é dele
Rio apresenta destinos na FIT, em Buenos Aires
Estado e capital promovem destinos fluminenses em Buenos Aires, principal mercado internacional para o turismo do Rio de Janeiro
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