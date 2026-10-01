Arthur Aguiar não gostou de ver suas dívidas virarem notícia e reclamou da imprensa - Reprodução Instagram

Arthur Aguiar não gostou de ver suas dívidas virarem notícia e reclamou da imprensaReprodução Instagram

Publicado 01/10/2026 10:00

Arthur Aguiar não gostou nadinha de ver seu nome envolvido em notícias sobre problemas financeiros e resolveu desabafar nas redes sociais. O ator reclamou da exposição, falou sobre os limites da imprensa e questionou jornalistas e internautas que publicam, comentam ou fazem memes sobre a vida alheia.

Arthur perguntou se essas pessoas gostariam de ter a própria vida e a de seus familiares expostas e julgadas na internet. A reflexão é válida. Ninguém gosta de virar assunto na praça pública digital, onde todo mundo tem opinião, sentença e, dependendo do horário, até diagnóstico.

Mas existe um pequeno detalhe nessa história: notícia não brota no asfalto depois da chuva. Quando há processos judiciais, cobranças ou outros fatos envolvendo uma pessoa pública, a imprensa noticia. Pode ser desagradável para quem está do outro lado, mas esconder o processo na gaveta também não parece exatamente uma grande contribuição ao jornalismo.

Arthur tem todo o direito de contestar informações, apresentar documentos e dar sua versão. O que fica difícil é querer estabelecer que notícia boa pode circular e notícia ruim precisa pedir licença.