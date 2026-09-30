Loma perdeu cerca de 50 mil seguidores após se posicionar sobre as bets Reprodução Instagram
MC Loma perde 50 mil seguidores após se posicionar sobre bets
Influenciadora teria perdido cerca de 50 mil seguidores depois de se posicionar contra a proibição das casas de apostas no Brasil
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