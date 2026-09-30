Loma perdeu cerca de 50 mil seguidores após se posicionar sobre as bets Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Defender as bets pode até render publi, mas parece que também anda cobrando pedágio no Instagram. Depois de se posicionarem contra a proibição das casas de apostas, Loma e Mari Menezes viram uma debandada de seguidores, segundo números que circulam nas redes. Loma teria perdido cerca de 50 mil; Mari, nada menos que 150 mil.
É aquela velha história: na internet, todo mundo pode apostar no que quiser. O problema é quando o público resolve apostar no botão ‘deixar de seguir’. E, pelo visto, essa odd estava baixíssima!