Virginia Fonseca tenta registrar nome da filha como marca e recebe um ‘não’ do INPIReprodução / Instagram
Virginia tenta registrar nome da filha como marca e recebe um ‘não’
Influenciadora tenta registrar ‘Maria Flor’ como marca, encontra registros anteriores e não consegue reverter a negativa do INPI
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Gisele Bündchen é apontada como fria e insensível
Biografia de Tom Brady relata tentativa do ex-jogador de salvar o casamento e atribui à modelo a frase ‘Nós não somos compatíveis’
Drica Moraes reclama de escola, leva lição nas redes e apaga vídeo
Atriz reclama de microfones, caixas de som e vuvuzelas em colégio na Gávea, recebe críticas nas redes e apaga o desabafo
Belo rebate rumor de trisal e põe papagaio no meio da conversa
Cantor responde ao Fofocalizando sobre rumores envolvendo Rayane Figliuzzi, enumera compromissos e dispara: ‘Pra falar, até papagaio fala’
Ricardo Couto, do Palácio Guanabara para Brasília. É a previsão! Eita!
Depois de relatar em rede nacional previsão que o levou ao governo, Couto tem futuro lido em oito perguntas pelo tarólogo Marcelo Góes
Imperatriz age com elegância na relação com a Grande Rio por Paolla
Antes de anunciar Paolla, presidente da Imperatriz procurou a Grande Rio para evitar mal-estar e recebeu sinal verde de Helinho Rodrigues
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