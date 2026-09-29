Virginia Fonseca tenta registrar nome da filha como marca e recebe um ‘não’ do INPI - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca tenta registrar nome da filha como marca e recebe um ‘não’ do INPIReprodução / Instagram

Publicado 29/09/2026 10:00

Virginia Fonseca quis registrar ‘Maria Flor’, nome da filha, como marca, mas o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) negou o pedido por conflito com registros anteriores. A influenciadora ainda recorreu. Não adiantou: chegou com a Flor, mas o jardim comercial já estava ocupado!

É uma mãe de visão empresarial, vamos reconhecer. Tem gente que olha para os filhos e vê a árvore genealógica. Virginia já enxerga o catálogo! Só que, dessa vez, encontrou um ‘não’ que não dá para resolver bloqueando o perfil. Nem todo ‘não’ vem de um hater.