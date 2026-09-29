Gisele BündchenReprodução / Instagram

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Andrei Lara
Gisele Bündchen teria encerrado o casamento com Tom Brady com uma frase sem espaço para negociação: ‘Nós não somos compatíveis’. O relato de uma pessoa próxima ao ex-jogador aparece na biografia escrita por Lars Anderson, que também conta uma tentativa de Brady de salvar a relação. Os dois anunciaram a separação em 2022, após 13 anos de casamento.
Na repercussão da história, a brasileira acabou apontada como fria e insensível. Mas vamos combinar: ela estava comunicando um divórcio, não narrando comercial de margarina! Naquele mesmo ano, Brady anunciou a aposentadoria e voltou atrás 40 dias depois.