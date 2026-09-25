Rayane Figliuzzi voltou ao centro de uma disputa pública com o ex-marido, Alexandre Navarro Júnior - Reprodução Instagram

Rayane Figliuzzi voltou ao centro de uma disputa pública com o ex-marido, Alexandre Navarro JúniorReprodução Instagram

Publicado 25/09/2026 09:00

A novela entre Rayane Figliuzzi e o ex-marido, Alexandre Navarro Júnior, ganhou mais um capítulo daqueles que fariam qualquer advogado pedir férias.

Alexandre voltou às redes sociais para fazer uma série de acusações contra a influenciadora. Falou sobre a rotina dela, a criação do filho dos dois e retomou até rumores envolvendo o relacionamento de Rayane com Belo

Segundo ele, haveria festas na casa da ex, consumo de bebidas e drogas e até um suposto trisal. Rayane já negou essa história e afirma viver uma relação monogâmica com Belo.

E Alexandre não ficou só no falatório. Disse também que tem provas e chegou a afirmar que ‘tem gravação’ para sustentar parte do que contou.

A defesa de Rayane reagiu, negou as acusações e registrou uma nova ocorrência policial. A advogada Márcia Passalini afirma que as declarações podem configurar descumprimento de medida protetiva, além de difamação, injúria e violência psicológica e moral.

Ou seja: o casamento acabou, mas o assunto aparentemente ainda não recebeu alta.

Alexandre pode até dizer que fala como pai preocupado. Mas, quando a preocupação vira vídeo, acusação, exposição pública e capítulo novo todo dia, já começa a parecer menos conversa de família e mais podcast sem botão de desligar.

E, nessa história, quem certamente não pediu para virar personagem é o filho dos dois.