Ana Castela se irritou com previsão feita por Chaline Grazik e prometeu recorrer à Justiça - Reprodução rede social

Ana Castela se irritou com previsão feita por Chaline Grazik e prometeu recorrer à JustiçaReprodução rede social

Publicado 24/09/2026 07:00

Chaline Grazik falou do futuro de Ana Castela e a Boiadeira respondeu com uma promessa bem terrena: vai processar! A confusão começou depois que voltou a circular uma previsão da sensitiva sobre um suposto acidente aéreo envolvendo a cantora. Ana perdeu a paciência e disparou: ‘Tem muita vidente achando que é Deus’.

Chaline não recuou. Sustentou que nem um eventual processo mudaria o que afirma ter visto para a cantora. Ana quer resolver com advogado; Chaline insiste que o assunto já está resolvido pelo destino. Vai ser difícil marcar essa audiência de conciliação!

A Boiadeira ainda lembrou previsões de gravidez e namoro que, segundo ela, não se confirmaram. Resolveu fazer uma auditoria no além! E reclamou que ninguém prevê dinheiro suficiente para ela parar de trabalhar. Uma aposentadoria confortável não aparece, mas dor de cabeça tem de sobra!

Se a história chegar à Justiça, resta saber se Chaline vai esperar a sentença ou contar o resultado antes!