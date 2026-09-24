Ana Castela se irritou com previsão feita por Chaline Grazik e prometeu recorrer à JustiçaReprodução rede social
Ana Castela ameaça processar vidente após previsão de acidente aéreo
Boiadeira se irritou com previsão de Chaline Grazik e prometeu recorrer à Justiça; sensitiva mantém o que disse
Ana Castela ameaça processar vidente após previsão de acidente aéreo
Boiadeira se irritou com previsão de Chaline Grazik e prometeu recorrer à Justiça; sensitiva mantém o que disse
Sindicarga reúne autoridades para discutir segurança pública no Rio
Fórum na Penha vai colocar na mesma mesa representantes dos três Poderes e do setor produtivo para debater crime organizado, roubo de cargas, reincidência criminal e retomada de territórios
Rio Carnaval TV inova e leva disputas de samba a 2,9 milhões de views
Projeto pioneiro da Liesa transmitiu 56 etapas ao vivo e ampliou o alcance das disputas de samba do Grupo Especial para 2027
Pietro Antonelli se explica após pressão por seguir Jair Bolsonaro
Ator se pronunciou após críticas por seguir Jair Bolsonaro e afirmou que nunca votou nem pretende votar em integrante da família
Fernanda Brum reage a professor de canto após críticas à sua voz
Cantora respondeu com bom humor à análise de Leandro Voz, explicou que estava gripada e relembrou histórico de nódulos vocais
Paulo Betti vende por R$ 485 mil apartamento que recebeu Dalai Lama
Imóvel de 76 m² no Alto da Boa Vista já pertenceu a Darcy Ribeiro e Leonardo Boff e preserva intervenção de Oscar Niemeyer
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.