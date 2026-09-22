Leonardo está há mais de 20 dias sem beber e pretende completar um mês longe do álcool por orientação médica - Reprodução Instagram

Leonardo está há mais de 20 dias sem beber e pretende completar um mês longe do álcool por orientação médicaReprodução Instagram

Publicado 22/09/2026 12:30

Quem diria! Leonardo, que nunca escondeu sua intimidade quase matrimonial com um bom copo, está há mais de 20 dias sem beber. E a meta é chegar aos 30!

A pausa foi recomendada depois que exames de rotina apontaram uma alteração, considerada não alarmante, nos índices de triglicérides. A orientação foi dieta e um mês longe das bebidas alcoólicas. Depois, Leonardo fará novos exames para ver como ficou a situação.

Poliana Rocha, claro, está só orgulho. Disse que o marido está mais leve, mais jovem e mais saudável. Já Zé Felipe resolveu colaborar como todo filho responsável e sugeriu que o pai, depois da façanha, tomasse uma para comemorar.

Zé, ajuda também, meu filho!

Agora, vamos reconhecer: para Leonardo, 30 dias sem álcool não são dieta. São quase uma turnê internacional!

Saúde, Leonardo! O fígado agradece e o copo espera.