Leonardo está há mais de 20 dias sem beber e pretende completar um mês longe do álcool por orientação médicaReprodução Instagram

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Andrei Lara
Quem diria! Leonardo, que nunca escondeu sua intimidade quase matrimonial com um bom copo, está há mais de 20 dias sem beber. E a meta é chegar aos 30!
A pausa foi recomendada depois que exames de rotina apontaram uma alteração, considerada não alarmante, nos índices de triglicérides. A orientação foi dieta e um mês longe das bebidas alcoólicas. Depois, Leonardo fará novos exames para ver como ficou a situação.
Poliana Rocha, claro, está só orgulho. Disse que o marido está mais leve, mais jovem e mais saudável. Já Zé Felipe resolveu colaborar como todo filho responsável e sugeriu que o pai, depois da façanha, tomasse uma para comemorar.
Zé, ajuda também, meu filho!
Agora, vamos reconhecer: para Leonardo, 30 dias sem álcool não são dieta. São quase uma turnê internacional!
Saúde, Leonardo! O fígado agradece e o copo espera.