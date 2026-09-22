Leonardo está há mais de 20 dias sem beber e pretende completar um mês longe do álcool por orientação médicaReprodução Instagram
Leonardo encara 30 dias sem álcool após alteração nos triglicérides
Cantor está há mais de 20 dias sem beber por orientação médica e fará novos exames ao fim do período
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Pietro Antonelli vira alvo por seguir Jair Bolsonaro nas redes sociais
Ator virou alvo de críticas por seguir o ex-presidente nas redes. A coluna pergunta: desde quando follow virou declaração de voto?
Brunna diz que não há climão com Anitta, mas não cumprimenta a cantora
Musa da Grande Rio nega disputa ou climão com a nova rainha, mas foi a única que não a cumprimentou durante a coroação
Anitta x Virginia: troca de rainha escancara falsidade nos bastidores
Até ontem, Virginia era cercada de elogios. Bastou Anitta assumir a coroa para aparecerem deboches e amizades de ocasião
Anitta é coroada na Grande Rio e o samba no pé dá o que falar
Coroada na Grande Rio, cantora deu espetáculo e brilhou na gafieira. No samba no pé, porém, esta coluna pede menos empolgação
Brunna Gonçalves falta à Grande Rio justamente na estreia de Anitta
Musa havia confirmado presença na semifinal do samba, mas não apareceu na primeira noite da nova rainha na quadra
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