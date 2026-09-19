Dançarina Brunna Gonçalves segue como musa da Grande Rio - Reprodução Instagram

Dançarina Brunna Gonçalves segue como musa da Grande RioReprodução Instagram

Publicado 19/09/2026 12:00

A ausência falou alto na Grande Rio. Brunna Gonçalves , musa da escola pelo segundo ano consecutivo, não apareceu na semifinal da escolha do samba-enredo, apesar de ter confirmado anteriormente que estaria no evento.

E o detalhe que deu tempero ao sumiço foi o calendário: justamente naquela noite, Anitta pisava pela primeira vez na quadra desde que foi anunciada como nova rainha de bateria. Brunna é casada com Ludmilla, que mantém uma antiga desavença pública com a Poderosa.

A ausência, claro, tratou de alimentar as especulações. Mas, ontem à noite, Brunna e a própria Grande Rio fizeram uma collab nas redes sociais anunciando a permanência dela na agremiação.

No samba, dizem que quem não vem perde o lugar. Brunna faltou à noite de Anitta, mas Jayder Soares tratou de deixar claro: o lugar dela continua lá.