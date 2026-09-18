Nina Hoffmann: entre o Instagram e a entrevista à Bacci TV, a diferença de imagem chamou atençãoReprodução rede social

Mais artigos de Andrei Lara
Andrei Lara
Nina Hoffmann voltou aos holofotes, mas, desta vez, nem foi por causa de Vini Jr. A atriz e influenciadora trans apareceu em entrevista à Bacci TV e o contraste entre a imagem exibida na tela e as fotos publicadas em suas redes sociais chamou atenção.
Luz, ângulo, maquiagem, filtro… cada um que escolha seu suspeito. Mas perguntar não ofende: é a mesma Nina que aparece no Instagram?
Foi ela quem afirmou que Vini Jr. teria curtido uma foto sua e reagido à publicação. O jogador nega qualquer interação e levou o caso à Justiça.
Será que Vini Jr. reconheceria, na entrevista, a mesma Nina que supostamente chamou sua atenção nas redes?