Tiago Leifert assume o The Voice Brasil aos domingos e entra na disputa pela audiência com Luciano Huck - Reprodução/rede social

Tiago Leifert assume o The Voice Brasil aos domingos e entra na disputa pela audiência com Luciano HuckReprodução/rede social

Publicado 17/09/2026 10:00

O SBT resolveu colocar mais pimenta numa briga que já estava quente. A partir do dia 27 de setembro, Tiago Leifert assume a faixa das 18h de domingo com a nova temporada do The Voice Brasil e entra diretamente na disputa por audiência com Luciano Huck, na Globo.

A escolha não parece obra do acaso. Leifert já mostrou intimidade com o domingo quando substituiu Faustão na Globo e, mais recentemente, comandou o Torcida SBT durante a Copa do Mundo. Agora ganha programa de auditório justamente no dia em que o SBT vem conseguindo seus melhores resultados.

Para abrir espaço ao The Voice, o Domingo Legal, de Celso Portiolli, deverá perder um pedaço de suas quase sete horas no ar. Depois vêm Roda a Roda e Programa Silvio Santos.

A emissora também tira o reality musical das noites de segunda, faixa que provocou mudanças na programação e até descontentamento de Ratinho na temporada anterior. Agora é esperar o domingo. Porque coragem o SBT já mostrou. Falta saber se o público vai mostrar audiência.