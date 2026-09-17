Tiago Leifert assume o The Voice Brasil aos domingos e entra na disputa pela audiência com Luciano HuckReprodução/rede social
SBT joga Tiago Leifert aos domingos para encarar Luciano Huck
The Voice Brasil estreia dia 27, às 18h, e coloca apresentador frente a frente com um velho conhecido da Globo
SBT joga Tiago Leifert aos domingos para encarar Luciano Huck
The Voice Brasil estreia dia 27, às 18h, e coloca apresentador frente a frente com um velho conhecido da Globo
Após foto com Nikolas, Ana Castela diz que ‘abriu muito os olhos’
Depois da repercussão do encontro com o deputado, Boiadeira faz desabafo, admite erros e diz que não é perfeita
Vini Jr. processa influenciadora trans por suposto flerte
Craque nega ter curtido ou comentado publicação de Nina Hoffmann e leva a história para os tribunais
CasaCor Rio abre edição beneficente e arrecada mais de R$ 150 mil
Pré-abertura reuniu autoridades e convidados, antecipou os 47 ambientes da mostra e ajudou duas instituições cariocas
Após dizer que não tinha TV, Carol Lekker ganha uma de 50 polegadas
Mulher Pera se sensibiliza com a história da apresentadora e resolve o problema da televisão no apartamento
Ausências de Ana Hickmann e Ticiane levantam suspeita de afastamento
Depois de faltarem a momentos importantes uma da outra, apresentadoras colocam amizade antiga no radar da curiosidade
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.