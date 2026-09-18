Flávio Willeman: discreto, técnico e cada vez mais próximo das decisões de Ricardo Couto no Palácio Guanabara - Reprodução Instagram

Flávio Willeman: discreto, técnico e cada vez mais próximo das decisões de Ricardo Couto no Palácio GuanabaraReprodução Instagram

Publicado 18/09/2026 09:00

Ricardo Couto atravessa o quinto mês à frente do Governo do Estado com 45% de aprovação, segundo o Datafolha. Mas, enquanto o governador ocupa naturalmente a vitrine, um personagem prefere os bastidores: Flávio Willeman.

Secretário-chefe da Casa Civil, procurador do Estado desde 2000 e ex-desembargador eleitoral do TRE-RJ, ele tem perfil técnico, discreto e pouca vocação para holofote. Foi escolhido por Couto em abril para comandar a Casa Civil e, desde então, a pasta passou a ocupar o centro de decisões relevantes do governo, inclusive na auditoria de contratos determinada no início da gestão.

Willeman fala pouco, aparece menos e trabalha perto de onde as coisas acontecem. Nos bastidores do Palácio Guanabara, é o cara da vez