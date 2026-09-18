Patrícia Abravanel e Fábio Faria: uma viagem de 40 dias em família pode ser a aposta para colocar o casamento novamente nos trilhos - Reprodução Instagram

Patrícia Abravanel e Fábio Faria: uma viagem de 40 dias em família pode ser a aposta para colocar o casamento novamente nos trilhos Reprodução Instagram

Publicado 18/09/2026 07:00

Patrícia Abravanel parece disposta a trocar o estúdio do SBT por uma longa conversa a dois. A apresentadora estaria adiantando gravações para passar cerca de 40 dias fora do Brasil com Fábio Faria e os filhos, numa tentativa de colocar o casamento novamente nos trilhos.

O casal não estaria separado, mas vive um momento delicado. A crise ganhou ainda mais repercussão depois da divulgação das conversas de Fábio com Daniel Vorcaro.

Quarenta dias é tempo, hein? Se a viagem não salvar o casamento, pelo menos assunto para conversar não vai faltar.