Patrícia Abravanel e Fábio Faria: uma viagem de 40 dias em família pode ser a aposta para colocar o casamento novamente nos trilhos Reprodução Instagram
Patrícia aposta em 40 dias longe para salvar casamento com Fábio
Apresentadora adianta gravações no SBT e planeja viagem em família para tentar colocar a relação nos trilhos
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