Anitta na quadra da Grande Rio: a estreia teve samba, passos que lembraram dança de Exu e muita opinião nas redes Reprodução Instagram
Anitta cai no samba e a internet cai em cima
Primeira aparição da nova rainha de bateria na Grande Rio divide opiniões e rende críticas nas redes
Anitta cai no samba e a internet cai em cima
Primeira aparição da nova rainha de bateria na Grande Rio divide opiniões e rende críticas nas redes
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