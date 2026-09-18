Anitta na quadra da Grande Rio: a estreia teve samba, passos que lembraram dança de Exu e muita opinião nas redes Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Anitta fez sua primeira aparição na quadra da Grande Rio desde que foi anunciada rainha de bateria e, como tudo que envolve a Poderosa, bastaram alguns passos para a internet montar sua própria comissão julgadora.
Teve quem elogiasse, claro, mas também não faltou gente achando que a cantora poderia ter se entregado mais ao samba. Talvez fosse cansaço, talvez simplesmente não fosse o melhor dia.
Em vários momentos, Anitta misturou o samba com movimentos que lembravam dança de Exu, deixando a apresentação bem diferente do tradicional miudinho de uma rainha de bateria.
Anitta tem presença, carisma e palco de sobra. Mas, na avenida, a bateria não aceita playback: ali, o corpo também precisa cantar.