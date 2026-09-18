Brunna Gonçalves: com Anitta assumindo a bateria, a permanência da musa na Grande Rio virou ponto de interrogação - Reprodução Instagram

Brunna Gonçalves: com Anitta assumindo a bateria, a permanência da musa na Grande Rio virou ponto de interrogaçãoReprodução Instagram

Publicado 18/09/2026 10:00

A chegada de Anitta à Grande Rio mexeu mais do que com a bateria. Desde o anúncio da cantora como rainha, começaram a crescer os rumores sobre o futuro de Brunna Gonçalves na escola.

A equipe de Brunna mantém a cautela: não confirma saída, não anuncia permanência e deixa qualquer definição nas mãos da Grande Rio. Ou seja, oficialmente, ninguém bateu o martelo.

O curioso é que Brunna vinha demonstrando animação com o Carnaval e com os próximos ensaios. Agora, o clima é de compasso de espera.

No samba, quando ninguém responde, a fofoca costuma desfilar na frente.