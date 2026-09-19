Rico Melquiades publicou retratação após vídeo sobre funcionários petistas virar caso no Ministério Público - Reprodução Instagram

Rico Melquiades publicou retratação após vídeo sobre funcionários petistas virar caso no Ministério PúblicoReprodução Instagram

Publicado 19/09/2026 07:00

A brincadeira custou caro antes mesmo de a conta chegar. Rico Melquiades publicou uma retratação ontem, depois da repercussão do vídeo em que questionava funcionárias sobre preferência política e dizia não querer petista trabalhando para ele.

O Ministério Público Eleitoral requisitou à Polícia Federal a abertura de inquérito para apurar possível coação eleitoral, após entender que o vídeo associava a preferência político-partidária de uma trabalhadora à possibilidade de demissão.

E não parou por aí. O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra Rico, pediu R$ 5 milhões por danos morais coletivos e incluiu entre as medidas solicitadas à Justiça a publicação de uma retratação oficial.

Na retratação, Rico reconheceu que a preferência política não pode servir de critério na relação entre patrão e empregado. No fim, descobriu do jeito mais trabalhoso possível que voto é secreto. Processo, nem tanto.