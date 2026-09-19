Rico Melquiades publicou retratação após vídeo sobre funcionários petistas virar caso no Ministério PúblicoReprodução Instagram
MP acionou: após dizer que não quer empregado petista, Rico se desculpa
Influenciador voltou às redes para pedir desculpas depois que vídeo com funcionárias virou caso nas esferas eleitoral e trabalhista
MP acionou: após dizer que não quer empregado petista, Rico se desculpa
Influenciador voltou às redes para pedir desculpas depois que vídeo com funcionárias virou caso nas esferas eleitoral e trabalhista
Vini Jr. reconheceria a Nina do Instagram?
Entrevista chama atenção pelo contraste com as imagens publicadas pela atriz nas redes sociais
Com Anitta na bateria, Brunna vira dúvida na Grande Rio
Rumores sobre a permanência da musa aumentam depois da chegada da cantora ao posto de rainha
Willeman, o braço direito de Ricardo Couto
Discreto e técnico, secretário da Casa Civil atua perto das principais decisões do governador
Anitta cai no samba e a internet cai em cima
Primeira aparição da nova rainha de bateria na Grande Rio divide opiniões e rende críticas nas redes
Patrícia aposta em 40 dias longe para salvar casamento com Fábio
Apresentadora adianta gravações no SBT e planeja viagem em família para tentar colocar a relação nos trilhos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.