Carlinhos Maia revelou romance com Andrey e garantiu que o rapaz não é interesseiroReprodução rede social
Carlinhos Maia revela romance e diz que Andrey não é interesseiro
Influenciador contou que os dois estão mais próximos e fez questão de defender o rapaz de comentários maldosos
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Influenciador contou que os dois estão mais próximos e fez questão de defender o rapaz de comentários maldosos
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