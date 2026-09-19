Carlinhos Maia revelou romance com Andrey e garantiu que o rapaz não é interesseiro - Reprodução rede social

Carlinhos Maia revelou romance com Andrey e garantiu que o rapaz não é interesseiroReprodução rede social

Publicado 19/09/2026 11:00 | Atualizado 19/09/2026 11:14

Carlinhos Maia resolveu abrir um pouco mais o jogo sobre Andrey. O influenciador contou que os dois estão em clima de aproximação e revelou que já rolou até uma noite mais agarradinha entre eles.

Mas Carlinhos tratou logo de blindar o rapaz de uma fama que costuma chegar antes mesmo do romance engrenar: a de interesseiro. Segundo ele, Andrey gosta dele de verdade, os dois têm coisas em comum e não existe essa história de aproximação por conveniência.

Até Lucas Guimarães, ex-marido de Carlinhos, segundo o influenciador, acha Andrey uma pessoa legal. Ou seja, por enquanto, o novo capítulo vem sem barraco, sem porta batendo e com aprovação no elenco. Milagre? Talvez. Mas em tempos de Carlinhos Maia, qualquer paz já merece nota.