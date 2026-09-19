Fábio Faria acionou Rodrigo Bocardi na Justiça, mas teve a queixa-crime rejeitada horas depois - Reprodução rede social

Fábio Faria acionou Rodrigo Bocardi na Justiça, mas teve a queixa-crime rejeitada horas depoisReprodução rede social

Publicado 19/09/2026 10:00

Foi tão rápido que quase não deu tempo de acompanhar o capítulo. Ontem pela manhã, já circulava a notícia de que Fábio Faria havia apresentado uma queixa-crime contra Rodrigo Bocardi . Às 16h59, já era pública a decisão da Justiça de São Paulo rejeitando a ação. A queixa entrou no noticiário de manhã e, antes do jantar, já tinha levado um não.

Fábio reagiu às declarações de Bocardi no Melhor da Tarde, da Band. Ao comentar sua saída do SBT, o jornalista citou o ex-ministro ao falar sobre Daniel Vorcaro e o Banco Master. Faria entendeu que as falas atingiram sua honra e foi à Justiça.

A juíza Lilian Lage Humes rejeitou a queixa e apontou, entre outras questões, que não houve notificação prévia para que Bocardi pudesse se retratar. Também considerou genéricas as declarações usadas para sustentar a acusação de difamação. Bocardi disse que não comentaria a decisão.

Foi processo em ritmo de programa ao vivo: entrou no ar de manhã e saiu da grade à tarde. Nem deu tempo de chamar o intervalo.