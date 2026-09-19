Timotinho conseguiu ordem judicial para buscar o bloqueio de dinheiro de Antonia Fontenelle e Jonathan CostaReprodução rede social
Exclusivo Timotinho consegue ordem para bloquear dinheiro de Antonia Fontenelle
Condenação por ameaças e difamação nas redes é definitiva, e dívida envolvendo apresentadora e Jonathan Costa já passa de R$ 199 mil
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