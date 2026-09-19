Timotinho conseguiu ordem judicial para buscar o bloqueio de dinheiro de Antonia Fontenelle e Jonathan Costa - Reprodução rede social

Timotinho conseguiu ordem judicial para buscar o bloqueio de dinheiro de Antonia Fontenelle e Jonathan CostaReprodução rede social

Publicado 19/09/2026 09:00

Damião Sá da Silva, o Timotinho, conhecido pela relação de mais de duas décadas com Agnaldo Timóteo, conseguiu um novo avanço na batalha judicial que trava há dez anos contra Antonia Fontenelle e Jonathan Costa.

O processo começou depois que, segundo a ação, o então casal ameaçou e difamou Timotinho pelas redes sociais. Antonia e Jonathan acabaram condenados, individualmente, ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais.

A condenação já transitou em julgado. Agora, a briga é para receber. Com juros e correção monetária, o cálculo apresentado em março deste ano chegou a R$ 199.211,44, sendo R$ 98.708,37 atribuídos a Antonia e R$ 100.503,07 a Jonathan. O montante ainda deve ser atualizado até o efetivo pagamento.

No capítulo mais recente, o juiz Marcelo Nobre de Almeida, da 7ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, autorizou a penhora online, medida que permite procurar e bloquear dinheiro dos executados em instituições financeiras.

Os advogados de Timotinho, Clayton Ferreira e Felipe Sampaio, afirmam que seguirão adotando as medidas cabíveis para buscar o recebimento integral da indenização.

A confusão começou nas redes em 2016. Dez anos depois, saiu da timeline e chegou à conta bancária.