Anitta será apresentada oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio neste domingo - Reprodução rede social

Anitta será apresentada oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio neste domingoReprodução rede social

Publicado 19/09/2026 08:00

A coroação ainda nem aconteceu, mas Anitta já reina na Grande Rio . A quadra da escola, em Duque de Caxias, ganhou imagens da cantora, que será apresentada oficialmente à comunidade neste domingo (20), durante a final da escolha do samba-enredo.

Ou seja: falta a coroa, porque o território já foi devidamente ocupado. A Poderosa chegou e, antes mesmo do primeiro desfile como rainha de bateria, já está olhando para a comunidade de todos os cantos da quadra. Se alguém ainda tinha dúvida de quem é a nova dona do posto, a decoração tratou de responder.