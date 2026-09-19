Anitta será apresentada oficialmente como rainha de bateria da Grande Rio neste domingoReprodução rede social
Antes da coroa, Anitta já toma conta das paredes da Grande Rio
Cantora só será apresentada oficialmente neste domingo, mas sua imagem já domina a quadra da escola em Duque de Caxias
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Rumores sobre a permanência da musa aumentam depois da chegada da cantora ao posto de rainha
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Anitta cai no samba e a internet cai em cima
Primeira aparição da nova rainha de bateria na Grande Rio divide opiniões e rende críticas nas redes
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