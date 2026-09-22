Anitta e Virginia Fonseca: a coroa mudou de cabeça e algumas amizades parecem ter mudado de lado também - Reprodução rede social

Anitta e Virginia Fonseca: a coroa mudou de cabeça e algumas amizades parecem ter mudado de lado tambémReprodução rede social

Publicado 22/09/2026 08:30

Vamos combinar? Como tem gente falsa no show business! E como tem gente que é amiga do sucesso!

Até ontem, tinha gente rastejando por aí, dando tapinha nas costas de Virginia Fonseca morrendo de amores, defendendo a moça pra lá e pra cá. Tinha gente que ficava até gaga para defender Virginia! Era maravilhosa, querida, perfeita, tudo de bom.

Aí bastou a coroa mudar de cabeça.

No barracão da Grande Rio, já tinha gente gritando aos quatro cantos: “Viva a rainha!”. E Virginia? Agora virou “Tigrinha”, virou motivo de deboche, Virginia isso, Virginia aquilo.

Para, gente! Que coisa horrorosa!

Pode amar Anitta, pode comemorar a nova rainha, pode puxar saco até o limite permitido pela coluna. Agora, precisa cuspir tão rápido no prato em que até ontem comia?

Porque, no show business, tem gente que não troca de opinião. Troca de lado.