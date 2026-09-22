Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio e transformou a noite em espetáculoReprodução Instagram
Anitta é coroada na Grande Rio e o samba no pé dá o que falar
Coroada na Grande Rio, cantora deu espetáculo e brilhou na gafieira. No samba no pé, porém, esta coluna pede menos empolgação
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Brunna Gonçalves falta à Grande Rio justamente na estreia de Anitta
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