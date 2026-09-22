Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio e transformou a noite em espetáculo - Reprodução Instagram

Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio e transformou a noite em espetáculoReprodução Instagram

Publicado 22/09/2026 07:00

Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio , no domingo, e entregou aquilo que sabe fazer como poucas: espetáculo. Teve dança, gafieira, referências religiosas, produção e muita personalidade. A cantora levou para a quadra todo o universo de seu novo álbum e transformou a coroação em show. Nisso, arrasou. Agora, no samba no pé, vamos baixar um pouquinho o tamborim?

Esta coluna não enxergou essa diferença toda entre o samba de Anitta e o que Virginia Fonseca apresentou no fim de sua passagem pela escola. É verdade que Virginia, quando começou, não sambava absolutamente nada. Depois, já na Avenida, conseguiu juntar dois pra lá, dois pra cá e alguma dignidade carnavalesca. Anitta tem mais desenvoltura, presença e intimidade com o palco, mas daí a dizer que deu aula de samba existe uma Sapucaí inteira de distância.

Quem dá aula é Evelyn Bastos, da Mangueira. Quem samba de verdade é Viviane Araújo, do Salgueiro. Aliás, tem gente que tem coragem de dizer que Viviane Araújo nem samba tanto. Se é assim, o sarrafo ficou alto mesmo.

Os fãs, naturalmente, juram que ela arrasou. Fã de Anitta é assim: se disserem que ela plantou bananeira na Lua, em cinco minutos aparece alguém com uma fotografia do satélite. Mas esta coluna separa as coisas. Como artista, Anitta é um espetáculo! Na gafieira, brilhou! Como rainha, tem presença de sobra. Agora, samba no pé? Nem tanto.