Brunna Gonçalves negou qualquer climão com Anitta, mas não foi cumprimentar a nova rainhaReprodução Instagram

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Andrei Lara
Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla e musa da Grande Rio, deu entrevista no barracão da escola durante a coroação de Anitta e garantiu que não existe disputa, climão ou qualquer problema entre as duas.
Ótimo! Maravilhoso! Paz na quadra!
Só tem um detalhe: Brunna foi justamente a única que não foi cumprimentar a nova rainha.
E aí fica difícil não perguntar: por quê, gente?
Ninguém está dizendo que existe briga. A própria Brunna garante que não. Mas, no mínimo, faltou gentileza. Você não precisa ser amiga, íntima, confidente ou frequentar o mesmo grupo de WhatsApp. Agora, se todo mundo vai cumprimentar a nova rainha e você não vai…
Pode não ser disputa.
Mas educação também desfila.