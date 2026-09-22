Brunna Gonçalves negou qualquer climão com Anitta, mas não foi cumprimentar a nova rainha - Reprodução Instagram

Brunna Gonçalves negou qualquer climão com Anitta, mas não foi cumprimentar a nova rainhaReprodução Instagram

Publicado 22/09/2026 10:00

Brunna Gonçalves , esposa de Ludmilla e musa da Grande Rio, deu entrevista no barracão da escola durante a coroação de Anitta e garantiu que não existe disputa, climão ou qualquer problema entre as duas.

Ótimo! Maravilhoso! Paz na quadra!

Só tem um detalhe: Brunna foi justamente a única que não foi cumprimentar a nova rainha.

E aí fica difícil não perguntar: por quê, gente?

Ninguém está dizendo que existe briga. A própria Brunna garante que não. Mas, no mínimo, faltou gentileza. Você não precisa ser amiga, íntima, confidente ou frequentar o mesmo grupo de WhatsApp. Agora, se todo mundo vai cumprimentar a nova rainha e você não vai…

Pode não ser disputa.

Mas educação também desfila.