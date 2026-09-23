Pietro Antonelli se manifestou depois da repercussão provocada por um simples follow - Reprodução Instagram

Pietro Antonelli se manifestou depois da repercussão provocada por um simples followReprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 10:30

Pietro Antonelli voltou às redes para deixar claro que nunca votou em Jair Bolsonaro, não vota e não pretende votar em nenhum integrante da família. A manifestação ocorreu depois da repercussão causada por prints que mostravam o ator seguindo o ex-presidente no TikTok; depois, ele deixou de seguir o perfil.

E sabe qual foi a impressão que ficou? Pressão.

Pietro está começando a carreira, acabou de entrar numa novela das nove e, de repente, viu um simples follow virar assunto nas redes sociais.

A repercussão foi tamanha que o ator acabou dando uma satisfação pública sobre o próprio voto. Na internet, um follow ganhou tamanho de sabatina.

Além de decorar texto, bater marca e acertar a luz, ator em começo de carreira descobre rapidinho que até a lista de quem segue pode virar notícia.

Isso é que é vida pública com auditoria digital!

Daqui a pouco, para seguir alguém no Instagram, vai precisar reconhecer firma.