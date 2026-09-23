Pietro Antonelli se manifestou depois da repercussão provocada por um simples followReprodução Instagram
Pietro Antonelli se explica após pressão por seguir Jair Bolsonaro
Ator se pronunciou após críticas por seguir Jair Bolsonaro e afirmou que nunca votou nem pretende votar em integrante da família
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Fernanda Brum reage a professor de canto após críticas à sua voz
Cantora respondeu com bom humor à análise de Leandro Voz, explicou que estava gripada e relembrou histórico de nódulos vocais
Paulo Betti vende por R$ 485 mil apartamento que recebeu Dalai Lama
Imóvel de 76 m² no Alto da Boa Vista já pertenceu a Darcy Ribeiro e Leonardo Boff e preserva intervenção de Oscar Niemeyer
Leonardo encara 30 dias sem álcool após alteração nos triglicérides
Cantor está há mais de 20 dias sem beber por orientação médica e fará novos exames ao fim do período
Pietro Antonelli vira alvo por seguir Jair Bolsonaro nas redes sociais
Ator virou alvo de críticas por seguir o ex-presidente nas redes. A coluna pergunta: desde quando follow virou declaração de voto?
Brunna diz que não há climão com Anitta, mas não cumprimenta a cantora
Musa da Grande Rio nega disputa ou climão com a nova rainha, mas foi a única que não a cumprimentou durante a coroação
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