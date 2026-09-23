Fernanda Brum respondeu com elegância às críticas feitas à sua voz - Reprodução / Instagram

Fernanda Brum respondeu com elegância às críticas feitas à sua vozReprodução / Instagram

Publicado 23/09/2026 08:56

Fernanda Brum ganhou uma consultoria vocal gratuita nas redes sociais. O professor de canto Leandro Voz comparou apresentações recentes da cantora com vídeos de 16 anos atrás e apontou mudanças na projeção, nos agudos e no rendimento ao vivo. Chegou a mandar um recado direto: cuide da voz!

Fernanda viu, respondeu e não precisou expulsar nenhum demônio dos comentários. Disse que estava ‘gripadona’, aceitou a crítica de bom coração, embora tenha deixado claro que não concordava com tudo. Reconheceu ainda que pode escolher regiões melhores para cantar e lembrou que já teve nódulos nas cordas vocais.

Gostei da elegância! Porque, convenhamos, hoje em dia você fala que alguém desafinou e aparece um fã-clube inteiro disposto a desafinar a sua vida.

E tem outra: 30 anos cantando não são 30 minutos no chuveiro! A voz muda, o corpo muda, a técnica precisa acompanhar. Agora, se até cantora gospel ganhou fiscalização de agudo na internet, daqui a pouco vai ter Procon da garganta!