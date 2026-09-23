Gabriel David está à frente da gestão da Liesa, que aposta em inovação e amplia o alcance do CarnavalReprodução Instagram
Rio Carnaval TV inova e leva disputas de samba a 2,9 milhões de views
Projeto pioneiro da Liesa transmitiu 56 etapas ao vivo e ampliou o alcance das disputas de samba do Grupo Especial para 2027
Rio Carnaval TV inova e leva disputas de samba a 2,9 milhões de views
Projeto pioneiro da Liesa transmitiu 56 etapas ao vivo e ampliou o alcance das disputas de samba do Grupo Especial para 2027
Pietro Antonelli se explica após pressão por seguir Jair Bolsonaro
Ator se pronunciou após críticas por seguir Jair Bolsonaro e afirmou que nunca votou nem pretende votar em integrante da família
Fernanda Brum reage a professor de canto após críticas à sua voz
Cantora respondeu com bom humor à análise de Leandro Voz, explicou que estava gripada e relembrou histórico de nódulos vocais
Paulo Betti vende por R$ 485 mil apartamento que recebeu Dalai Lama
Imóvel de 76 m² no Alto da Boa Vista já pertenceu a Darcy Ribeiro e Leonardo Boff e preserva intervenção de Oscar Niemeyer
Leonardo encara 30 dias sem álcool após alteração nos triglicérides
Cantor está há mais de 20 dias sem beber por orientação médica e fará novos exames ao fim do período
Pietro Antonelli vira alvo por seguir Jair Bolsonaro nas redes sociais
Ator virou alvo de críticas por seguir o ex-presidente nas redes. A coluna pergunta: desde quando follow virou declaração de voto?
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.