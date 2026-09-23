Gabriel David está à frente da gestão da Liesa, que aposta em inovação e amplia o alcance do Carnaval - Reprodução Instagram

Gabriel David está à frente da gestão da Liesa, que aposta em inovação e amplia o alcance do CarnavalReprodução Instagram

Publicado 23/09/2026 14:13 | Atualizado 23/09/2026 14:14

A Rio Carnaval TV chegou chegando! Em sua primeira temporada, o canal da Liesa na internet bateu 2,9 milhões de visualizações transmitindo as disputas de samba-enredo das 12 escolas do Grupo Especial para o Carnaval de 2027.

Foram 56 transmissões ao vivo, entre eliminatórias, semifinais e finais. E pensar que, durante anos, para descobrir o samba escolhido, o pobre do carnavalesco de sofá dependia de vídeo tremido, áudio estourado e algum abençoado fazendo live da quadra!

A ‘Noite dos Enredos’ também fez bonito, com 100 mil visualizações, e houve transmissão com 40 mil pessoas acompanhando simultaneamente.

Ou seja: samba-enredo, quando mostram direito, dá audiência. Quem diria, hein? O Carnaval descobriu a internet e a internet gostou do Carnaval!

Parabéns à Liesa e à gestão de Gabriel David, que entendeu uma coisa básica: Carnaval não pode aparecer para o público só quando chega fevereiro. Samba se acompanha o ano inteiro!