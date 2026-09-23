Filipe Coelho, presidente do Sindicarga, participa do debate sobre segurança pública e os impactos da criminalidade no setor de cargas - Divulgação

Filipe Coelho, presidente do Sindicarga, participa do debate sobre segurança pública e os impactos da criminalidade no setor de cargasDivulgação

Publicado 23/09/2026 22:27

Segurança pública, combate ao crime organizado e os impactos da violência sobre a economia do Rio estarão no centro de um encontro que reunirá representantes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e do setor produtivo nesta sexta-feira (25), na Zona Norte do Rio.

O 8º Fórum de Segurança Pública Carga Blindada, promovido pelo Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro (Sindicarga), será realizado das 9h às 12h, na sede da entidade, na Penha.

Com o tema ‘Rio Seguro, Rio que Cresce’, o encontro pretende ampliar o debate para além da atuação policial. Entre os assuntos previstos estão a retomada de territórios dominados pelo crime organizado, reincidência criminal, ocupações irregulares, fortalecimento das forças de segurança e mudanças na legislação.

O roubo de cargas será um dos principais pontos da discussão. O setor de transporte considera que a criminalidade afeta não apenas as transportadoras, mas toda a cadeia econômica, com reflexos para empresas, trabalhadores e consumidores.

A proposta do fórum é ouvir as medidas planejadas pelas diferentes instituições e, a partir das discussões, estabelecer uma agenda de compromissos que possa ser acompanhada posteriormente pelas entidades participantes.

‘O Sindicarga já acompanha os indicadores de roubo de cargas e monitora os processos relacionados a esses crimes. Vamos cruzar esses dados com os planos apresentados pelas autoridades e consolidar uma agenda conjunta. O objetivo é definir responsabilidades, próximos passos e formas de acompanhar os resultados’, afirma o presidente do Sindicarga, Filipe Coelho.

Parte dos dados que servirá de base para as discussões é reunida pelo Carga Blindada, projeto mantido pelo sindicato para acompanhar ocorrências envolvendo o transporte rodoviário, auxiliar empresas associadas e promover a troca de informações relacionadas a roubos e furtos de cargas.

Segurança, Justiça e ocupação urbana

A programação foi dividida de forma a discutir diferentes pontos da segurança pública e as responsabilidades de cada esfera de poder.

O secretário estadual de Segurança Pública, Victor César dos Santos, deverá apresentar as estratégias relacionadas à retomada de territórios e à cooperação entre o Estado e o Governo Federal. Também estarão em discussão as medidas relacionadas à ADPF 635, que trata da atuação das forças policiais em comunidades do Rio de Janeiro.

Pelo Judiciário, o desembargador Paulo Rangel, do Tribunal de Justiça do Rio, abordará reincidência criminal, aplicação da legislação e efetividade das punições. A discussão pretende tratar ainda dos limites de atuação das polícias, do Ministério Público e da Justiça nos casos de prisão e posterior soltura de suspeitos.

A atuação dos municípios também entrará no debate. O vereador Rogério Amorim vai discutir medidas relacionadas à expansão de ocupações irregulares, uso do solo, iluminação pública e fiscalização de atividades ilegais.

Já o deputado estadual Márcio Gualberto deverá abordar a estrutura das forças de segurança, incluindo efetivos, orçamento e proteção jurídica dos agentes, além das medidas que dependem de aprovação da Assembleia Legislativa do Rio.

No âmbito federal, o deputado General Pazuello participará da discussão sobre propostas em análise no Congresso relacionadas ao combate ao crime organizado, ao processo penal e ao roubo de cargas.

A presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio, e o presidente do Sindicarga, Filipe Coelho, farão a mediação do encontro. A abertura contará ainda com Marcelo Turbo, diretor de Segurança da entidade.

Carta com compromissos

O fórum não deve terminar com o encerramento dos debates. Representantes de entidades de diferentes segmentos da economia pretendem reunir as principais propostas discutidas durante o encontro em uma carta conjunta.

O documento será encaminhado a gestores públicos e parlamentares das esferas municipal, estadual e federal.

A intenção é transformar as discussões do fórum em uma agenda permanente de acompanhamento, permitindo que o setor produtivo monitore o andamento das propostas apresentadas pelas autoridades e cobre resultados das instituições envolvidas.