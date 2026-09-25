Lula e Xamã durante encontro com artistas e representantes da cultura, no Rio, onde o presidente voltou a defender o fim das bets Reprodução Instagram
Bets fazem chantagem contra TVs após avanço de proibição de Lula
Casas de apostas notificam Globo, Band e RedeTV! e podem romper contratos caso o governo avance com a proibição do setor
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Shawn Mendes pede para não ser filmado, mas alvo era Carlinhos Maia
Cantor pensou que estava sendo gravado em aeroporto e pediu privacidade, mas o fotógrafo registrava Carlinhos Maia ao lado
Zé Felipe leva fora por ter três filhos e rebate: não busco madrasta
Influenciadora descartou romance com o cantor ao citar os filhos dele; Zé Felipe respondeu dizendo que não procura madrasta
Ana Hickmann tem apartamento leiloado por dívida de R$ 11,3 milhões
Apresentadora contesta assinatura em contrato e também o valor atribuído ao imóvel, que recebe lances a partir de R$ 4,2 milhões
Ana Castela ameaça processar vidente após previsão de acidente aéreo
Boiadeira se irritou com previsão de Chaline Grazik e prometeu recorrer à Justiça; sensitiva mantém o que disse
Sindicarga reúne autoridades para discutir segurança pública no Rio
Fórum na Penha vai colocar na mesma mesa representantes dos três Poderes e do setor produtivo para debater crime organizado, roubo de cargas, reincidência criminal e retomada de territórios
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