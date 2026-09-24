Apartamento de Ana Hickmann e Alexandre Correa, em Perdizes, foi colocado em leilão por determinação judicial - Reprodução Instagram

Apartamento de Ana Hickmann e Alexandre Correa, em Perdizes, foi colocado em leilão por determinação judicialReprodução Instagram

Publicado 24/09/2026 08:30

O casamento de Ana Hickmann acabou, mas a prestação de contas continua. Um apartamento dela e do ex-marido, Alexandre Correa, em Perdizes, São Paulo, está sendo leiloado por determinação judicial. Segundo Rogério Gentile, do UOL, a cobrança envolve R$ 11,3 milhões de um empréstimo feito pela Hickmann Serviços Ltda., no qual ambos aparecem como fiadores.

Com 407 metros quadrados de área privativa, entre áreas coberta e descoberta, e seis vagas de garagem, o imóvel recebe lances na plataforma Alienajud até 8 de outubro, a partir de R$ 4,2 milhões. Espaço para estacionar não falta. Difícil é encontrar uma saída para essa confusão.

Ana afirma que não sabia do empréstimo e acusa o ex de falsificar sua assinatura. Alexandre nega fraude. A apresentadora também contesta a avaliação: sustenta que o apartamento vale R$ 6,7 milhões, acima dos R$ 5,2 milhões do laudo. Pelo visto, nesse divórcio, nem o metro quadrado consegue entrar em acordo.

A Justiça manteve o leilão, mas proibiu a transferência ao arrematante até uma decisão definitiva sobre a assinatura, que será periciada. O martelo pode até bater. A chave, por enquanto, fica esperando a Justiça abrir a porta.