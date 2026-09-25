Jogadores da Seleção Brasileira durante a recepção em Townsville, na Austrália - Reprodução CBF

Jogadores da Seleção Brasileira durante a recepção em Townsville, na AustráliaReprodução CBF

Publicado 25/09/2026 08:00

A Seleção Brasileira chegou ontem a Townsville, na Austrália, e foi recebida com uma tradicional ‘cerimônia da fumaça’, ritual dos povos aborígenes preparado como gesto de boas-vindas à delegação.

Até aí, tudo bonito. O problema veio na reação de alguns jogadores, flagrados sorrindo, escondendo o rosto e tentando segurar o riso durante a cerimônia.

Sinceramente? Pareciam criancinhas no fundo da sala tentando não rir quando a professora vira de costas.

Só que não estavam numa sala de aula. Estavam representando o Brasil em outro país, diante de uma tradição cultural que existe há séculos e que foi preparada justamente para recebê-los.

Não entender o ritual é normal. Nunca ter visto nada parecido, também. Dar risadinha na cara de quem está te recebendo é outra coisa. É falta de educação mesmo.

Depois brasileiro reclama quando estrangeiro vem para cá, faz piada com nossos costumes, com nossa comida, com nossa religião, com nosso jeito de falar.

Respeito não pode funcionar só quando é com a gente.

A camisa da Seleção pesa. E não é só dentro de campo.

Podiam ter colocado educação na mala. Não ocupa espaço e não paga excesso de bagagem!