Gisele Bündchen - Reprodução / Instagram

Gisele BündchenReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 08:31

Gisele Bündchen , de 46 anos, revelou que passou a recusar quase todos os convites profissionais que recebe. Longe do ritmo intenso que marcou boa parte de sua carreira, a modelo afirmou que hoje coloca a família e a vida pessoal à frente dos compromissos de trabalho.

Em entrevista à revista "Vogue", Gisele contou que diz "não" a 99% das propostas. A decisão passa, principalmente, pelo desejo de acompanhar de perto a rotina dos filhos Benjamin, Vivian e River, de um ano.



"Digo não a 99% dos trabalhos que me oferecem porque, quando coloco na balança, penso: 'Vou perder o jogo de vôlei da minha filha? Vou perder ir ao parque com meu filho?'", refletiu.



Atualmente, a brasileira mora na Flórida, nos Estados Unidos, com Joaquim e os filhos. Depois de décadas com uma agenda marcada por viagens, campanhas e compromissos internacionais, ela afirmou que passou a enxergar o sucesso de outra forma.



Gisele foi a modelo mais bem paga do mundo por 12 anos, segundo a "Forbes", e estampou mais de 1.200 capas de revistas ao longo da carreira. No entanto, ao recordar o período de maior intensidade profissional, ela definiu aquela rotina como uma "roda de ratos".



Aos 46 anos, a modelo disse que dinheiro, fama e reconhecimento já não são os únicos parâmetros para medir uma trajetória bem-sucedida.



"Algumas pessoas dizem que sucesso é poder, dinheiro, fama, e mais. Outras dizem que sucesso é poder passar tempo com os filhos, ter comida na mesa, ter uma casa para morar, ter ótimos relacionamentos e realmente aproveitar cada dia", afirmou.



A mudança de prioridades também aparece em pequenos hábitos do cotidiano. Gisele mantém o celular no silencioso e passou a selecionar com mais rigor os projetos dos quais aceita participar. Para ela, estar presente em momentos importantes da família ganhou mais peso na escolha entre um novo compromisso profissional e o tempo em casa.