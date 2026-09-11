Gisele BündchenReprodução / Instagram
"Digo não a 99% dos trabalhos que me oferecem porque, quando coloco na balança, penso: 'Vou perder o jogo de vôlei da minha filha? Vou perder ir ao parque com meu filho?'", refletiu.
Atualmente, a brasileira mora na Flórida, nos Estados Unidos, com Joaquim e os filhos. Depois de décadas com uma agenda marcada por viagens, campanhas e compromissos internacionais, ela afirmou que passou a enxergar o sucesso de outra forma.
Gisele foi a modelo mais bem paga do mundo por 12 anos, segundo a "Forbes", e estampou mais de 1.200 capas de revistas ao longo da carreira. No entanto, ao recordar o período de maior intensidade profissional, ela definiu aquela rotina como uma "roda de ratos".
Aos 46 anos, a modelo disse que dinheiro, fama e reconhecimento já não são os únicos parâmetros para medir uma trajetória bem-sucedida.
"Algumas pessoas dizem que sucesso é poder, dinheiro, fama, e mais. Outras dizem que sucesso é poder passar tempo com os filhos, ter comida na mesa, ter uma casa para morar, ter ótimos relacionamentos e realmente aproveitar cada dia", afirmou.
A mudança de prioridades também aparece em pequenos hábitos do cotidiano. Gisele mantém o celular no silencioso e passou a selecionar com mais rigor os projetos dos quais aceita participar. Para ela, estar presente em momentos importantes da família ganhou mais peso na escolha entre um novo compromisso profissional e o tempo em casa.
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