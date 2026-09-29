Drica Moraes pede silêncio à escola, mas faz barulho nas redes - Reprodução

Drica Moraes pede silêncio à escola, mas faz barulho nas redesReprodução

Publicado 29/09/2026 08:30

Drica Moraes queria sossego, mas conseguiu uma discussão com recreio prolongado! A atriz reclamou nas redes do barulho do Colégio Teresiano, na Gávea, citando microfones, caixas de som e vuvuzelas. Disse estar com Covid e classificou o som como ‘inadmissível’. Até aí, querer descansar é compreensível. Vuvuzela também não é exatamente uma canção de ninar!

Só que a reclamação ganhou plateia e veio a vaia: internautas defenderam a escola e lembraram que havia uma gincana. Drica apagou o vídeo, mas a internet tratou de conservar a chamada.

Acostumada a ‘Chocolate com Pimenta’, desta vez a atriz ficou só com a pimenta. Pediu para baixar o volume na Gávea e acabou aumentando o da própria polêmica!