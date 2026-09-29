Drica Moraes pede silêncio à escola, mas faz barulho nas redesReprodução
Drica Moraes reclama de escola, leva lição nas redes e apaga vídeo
Atriz reclama de microfones, caixas de som e vuvuzelas em colégio na Gávea, recebe críticas nas redes e apaga o desabafo
Drica Moraes reclama de escola, leva lição nas redes e apaga vídeo
Atriz reclama de microfones, caixas de som e vuvuzelas em colégio na Gávea, recebe críticas nas redes e apaga o desabafo
Belo rebate rumor de trisal e põe papagaio no meio da conversa
Cantor responde ao Fofocalizando sobre rumores envolvendo Rayane Figliuzzi, enumera compromissos e dispara: ‘Pra falar, até papagaio fala’
Ricardo Couto, do Palácio Guanabara para Brasília. É a previsão! Eita!
Depois de relatar em rede nacional previsão que o levou ao governo, Couto tem futuro lido em oito perguntas pelo tarólogo Marcelo Góes
Imperatriz age com elegância na relação com a Grande Rio por Paolla
Antes de anunciar Paolla, presidente da Imperatriz procurou a Grande Rio para evitar mal-estar e recebeu sinal verde de Helinho Rodrigues
Roberta Miranda critica 1 milhão de seguidores de Rick após morte
Cantora se revoltou com o crescimento do perfil do sertanejo depois da morte e criticou o interesse do público que chegou tarde demais
Ex de Rayane cita drogas, suruba, trisal e diz ter gravações
Alexandre Navarro acusa a ex de drogas, suruba e trisal, afirma ter gravações e vira alvo de uma nova ocorrência policial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.